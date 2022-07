Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője bejelentette, hogy a százhalombattai finomító leáll karbantartás miatt.

A leállást nem lehet tovább halasztani. Egyik lehetőség a stratégiai készletek felszabadítása, míg a másikaz import. A szankciók és a háború miatt senki nem tudja garantálni, hogy lesz-e később elég kőolaj. Csak annyit szabadítanak fel a stratégiai készletből, nagyjából az egynegyedét, ami a hazai fogyasztás egy részét fedezi – mondta a miniszter. A megmaradó készletek csak a lakossági fogyasztásra elég.

Elfogadva a MOL javaslatát a kormány úgy döntött, hogy a 480 forintos üzemanyagárat a magántulajdonú gépjárművekre, a mezőgazdasági erőgépekre, traktorokra és a taxikra tartja fenn

– jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve:

a 7,5 tonnát meghaladó kocsik, a külföldi rendszámú gépjárművek, és a nem természetes személy által üzemben tartott autók piaci árat fognak mostantól fizetni.

Az erről szóló rendelet, amely fél órán belül megjelenik, világosan fogja szabályozni, hogy kik azok, aki jogosultak, és kik azok, akik nem jogosult a kedvezményes árra.

A kormány döntését indokolva Gulyás Gergely rámutatott: a háború és a szankciós politika lehetetlen helyzetet teremtett az energiaellátásban, és senki nem tudja garantálni, hogy ősszel biztosított lesz a kőolajszállítás. A stratégiai készlet teljes felszabadítása ezért nem lehetséges, csak egy részét sikerül feloldani, ami a hazai igények egy részének kielégítésére elegendő, a többit importból kell fedezni.

A kormány ezért arról döntött, hogy augusztusban stratégiai készletek negyedét, 184 millió liter dízel-gázolajat szabadít fel.

A miniszter kiemelte azt is, hogy a 200 dollár körüli gázár minden európai országban nehézséget okoz. Szerinte a gáztól menekülni érdemes és alternatív megoldásokat kell találni Ezért a kormány megfontolja, hogy a mátrai erőmű korábban leállított blokkjai újraindítják, valamint tűzifát csak engedéllyel lehet kivinni az országból. A miniszter szerint nyílt szószegés az, amikor az európai politikusok azt mondták, hogy a szankciók nem jelentenek veszélyt a gazdaságra amikor az Európai Unió arról döntött, hogy a tagállamoknak 15 százalékkal csökkentenie kell a gázfelhasználást. Ennek ellenére arra számít a kormány, hogy Magyarország képes a 15 százalékos csökkentést elérni. Hozzátette: az aszályveszélyhelyzettel kapcsolatos operatív törzs is létrejött, amiről holnap ad tájékoztatást Nagy István agrárminiszter.

Budapest, 2022. július 30. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivõ és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. július 7-én. MTI/Illyés Tibor

Forrás: Illyés Tibor

A gazdasági döntéseket követően a Gulyás Gergely a DK elnökének megnyilvánulásaira is reagált. Szavai szerint

Gyurcsány Ferenc 2001 óta folyamatosan készül valamire, ez 2001-2004 között a hatalom megragadását jelentette, utána az ország tönkretételét, lemondása után pedig újra a hatalom megszerzését.

Éppen ezért mindenkit óva intett attól, hogy az egykori miniszterelnökre bármit is rábízzanak.

Tordai Bence luxusvillájának ügyében úgy fogalmazott: a törvényeket mindenkinek, még az ellenzéki képviselőknek is be kell tartani.

Gulyás Gergely üdvözölte az EBESZ jelentését is. A miniszter szerint, bár nem értenek egyet minden mondatával, de a főbb megállapításaival igen, amely egyebek kimondja: a választások lebonyolítása szakszerű és demokratikus volt.

A Magyar Nemzet kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter az illegális bevándorlás kapcsán kifejtette:

a migrációs válság kitörése óta a magyar kormány 1,6 milliárd eurót költött határvédelemre, ugyanakkor az Európai Unió ennek az összegnek mindössze csak a két százalékát finanszírozta.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy jelentős az érdeklődés az új határvadász képzés iránt is, eddig több mint hatezren érdeklődnek. Elmondta azt is, hogy a Belügyminisztérium vállalta, hogy szeptemberre 2200 határvadász szolgálatba lép, ugyanakkor később akár négyezer főre emelik a határvadászok számát. A miniszter szerint viszont adott esetben katonákat, rendőröket is be lehet vetni a határvédelemre. A tárcavezető úgy fogalmazott: az osztrák kancellár megígérte a csütörtöki bécsi tárgyaláson, hogy segítenek a déli határvédelemnél, de a következő hónapokban lesz szerb-osztrák-magyar egyeztetés erről. Gulyás ugyanakkor megemlítette, hogy az új baloldali szlovén kormány lebontotta a határkerítést. Szerinte Európa sem áll jól ezen a téren és nem készült fel arra a migrációs nyomásra, ami a 2015-ösnél nagyobb is lehet.

Kiderült az is, hogy jelenleg 2000 olyan fogvatartott van a magyar börtönökben, akik embercsempészés miatt töltik a büntetésüket. Ezek 88 százaléka külföldi állampolgár.

Szentkirályi Alexandra tájékoztatása szerint eddig 860 964 menekült érkezett Ukrajnából, közülük 27 600 fő kérelmezett menedékes státuszt, és 23 900 esetben született pozitív elbírálás született.

Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy mindent, ami a tűzijátékhoz szükséges, már tavasszal beszerezte a kormány,

a szociális tűzifa-programok fenntartása fennmarad, tehát biztosított a tűzifa ellátás.

A nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése kapcsán a tárcavezető úgy fogalmazott: ő mindig azon a véleményen volt, hogy a generális nyelvvizsga-előírásnak, különösen a bolgonai rendszer mellett nincs értelme. Vannak ugyanis olyan szakmák, például ilyen az óvónői, amelynek gyakorlása során nincs szükséges nyelvvizsgára. Véleménye szerint az a jó, ha az egyetemek meg tudják határozni, hogy milyen elvárásokat támasztanak a hallgatók felé.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva kifejtette Orbán Viktor tusnádfürdői beszédével kapcsolatban, hogy

a miniszterelnök az elmúlt években már számos beszédében, számtalan alkalmazott pontos szóhasználatot, a mostani „faj” kifejezést is csak rosszindulattal lehet rasszizmusnak értelmezni.

Ugyanakkor a nemzetközi megfogalmazásokban a faj szó több helyen is szerepel. Gulyás Gergely hangsúlyozta azt is, hogy évek óta ismert a kormányfő és a kormány álláspontja a migráció kérdésében, így ez a kijelentés is csupán a kulturális különbségekről szólt.

Arra, hogy Karácsony Gergely három évvel ezelőtt megígérte a rezsitámogatást a budapesti nyugdíjasoknak, amelyet még mindig nem tartott be, úgy reagált: a választási ígéreteke be kell tartani, nem tudja, hogy mi az oka annak, hogy a főpolgármester nem ad támogatást a nyugdíjasoknak.

A miniszter szerint a magyar családok rezsivédelmében nincs ok a szégyenre, mint mondta, az átlagfogyasztásig védett árral a magyar családok jelentősen jobban járnak, mint a német családok. Arra a kérdésére, hogy a rezsicsökkentés csökkentésével mennyit spórol a kormány, közölte: semmit, hiszen ez idén így is 2000 milliárd forintba kerül a költségvetés számára.

A pedagógus és az orvoshiány kapcsán végül úgy fogalmazott: jelenleg hét ezerrel több orvos praktizál, mint 2010-ben, ugyanakkor ettől függetlenül bizonyos területeken van hiány.

A pedagógushiány mérséklésére az lehet a megoldás, ha a tanárok számára feloldják a nyugdíjkorhatárt

– mondta Gulyás Gergely.

A szombat délelőtti Kormányinfót itt nézheti vissza:

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. július 7-én. MTI/Illyés Tibor