Horváth: „Hiba volt leszedni 3000 szemetest Budapesten”

Pikó: „Tarthatatlan a hajléktalanhelyzet Józsefvárosban”

Baranyi: „Összeomlott a sajtószabadság Ferencvárosban”

Karácsony: „Nem vezet sehova ez az ellenzéki hozzáállás”

„Hiba volt leszedni 3000 szemetest Budapesten”, „tarthatatlan a hajléktalanhelyzet Józsefvárosban”, „összeomlott a sajtószabadság Ferencvárosban” – ezek a gondolatok baloldali politikusoktól származnak az elmúlt napokból. Mindegyiket egy-egy kerületi polgármester mondta – így minősítik saját „kormányzásukat” Budapesten és a baloldal által vezetett kerületekben - hívja fel a figyelmet a Metropol.

Nem is csoda, ha a választók is leszavazták a baloldalt: a vasárnapi önkormányzati választásokon Budapesten háromból két helyen fölényes győzelmet aratott a Fidesz–KDNP jelöltje.

Karácsony Gergely alatt élhetetlenné vált Budapest Fotó: Metropol/Máté Krisztián

Az utca népe ennél sokkal durvábban beszél Karácsony Gergelyék „teljesítményéről”: szidják a gazos, kamu méhlegelők miatt, dühöngenek a hajléktalanhelyzet miatt és szó szerint durván anyáznak az óriási dugó miatt, miután megint lezárták a budai rakpart egy részét. Beláthatatlan, mi lesz, ha Karácsony Gergely például végleg lezárja a Lánchíddal együtt az egész pesti alsó rakpartot…

Pikó András polgármester beismerte: tarthatatlan a hajléktalanhelyzet Józsefvárosban

Pikó András polgármester egy lakossági fórumon elismerte: tarthatatlan állapotok uralkodnak a kerületében, a lassan ismét „Nyóckerré” változó Józsefvárosban. De a fedélnélküliek tömeges betelepítését az elmúlt két évben éppen hogy maga a polgármester szorgalmazta - emlékeztet a Metropol.

A napokban egy lakossági fórumon csak úgy ömlöttek a panaszok az elkeseredett emberekből. A legtöbben a közbiztonságra és a hajléktalanokra panaszkodtak: megtámadtak idős hölgyeket, szexelnek a parkokban, amik teli vannak emberi ürülékkel.

A Metropol riportja szerint 25 hajléktalan költözött be a II. János Pál pápa térre, szeméthegyek között életvitelszerűen élnek. Pikó András elmondta: ennyi hajléktalan nem Józsefvárosból „termelődik ki”, hanem az ország minden tájáról jönnek a fővárosba, illetve Józsefvárosba, ahol az egyik legtöbb ellátó működik. Igaz, a szervezett betelepülést segítő szervezetek többségét éppen maga a polgármester is támogatja, ezáltal saját maga csábítja a kerületbe a hajléktalanokat. Pikó a mostani fórumon elmondta: a megoldást nem látja, de azt már igen, hogy tarthatatlan állapotok uralkodnak.

Pikó András irányítása alatt rengeteget romlott a közbiztonság, a köztereket pedig ellepték a hajléktalanok Fotó: Metropol

Beismerés: Karácsony Gergely visszarakat 150 szemetest a leszerelt 3000-ből

Az egész fővárost elöntötte a szemét, miután két éve a Karácsony Gergely-vezette városvezetés spórolásra hivatkozva leszereltetett 3000 kukát. A főpolgármester most 150 darabot újra felszereltet. Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere is hibás döntésnek nevezte a 2020-as tömeges kukaleszerelést. „Néhány tízmilliós megtakarításért lehet, hogy ma már nem szereltetnénk le azt a 3000 utcai kukát. Ezt egy hibának lehet mondani” – ismerte be a Hír TV-ben.

Most a 150 új kukával a 3000 leszerelt fővárosi kukának sajnos csupán az 5%-át pótolják, ami kerületenként csupán néhány darabot jelent. Az egyik leginkább érintett kerületben, Józsefvárosban például csak 6 új edényt raknak ki, azokat is mind a József körúton.

Már a baloldalnak is kezd elege lenni a szeméthegyekből: az MSZP-s Tóth József-vezette XIII. kerületben a kerület közszolgáltató cége 11 db 80 literes kukát helyezett ki a Kádár utcában. A Kétfarkú Kutyapárt „gerillakukákat” helyez ki városszerte, amiket az FKF helyett a lakosok ürítenek.

Horváth Csaba elismerte, hogy a néhány tízmilliós megtakarításért kár volt leszerelni a fővárosban a hulladékgyűjtő kukákat

Forrás: Koszticsák Szilárd / MTI

Újabb beismerés: nincs sajtószabadság a balos Ferencvárosban

Megint egymás torkának ugrott Baranyi Krisztina polgármester és a mögötte álló kaotikus, párttöredékekből álló ellenzéki koalíció. Maga Baranyi Krisztina mondta ki: „a sajtószabadság elesett Ferencvárosban”, az újságírószakma helyett politikusok fognak dönteni a következő főszerkesztő személyéről a kerületi lapban. Az előzmények: a zűrzavaros ellenzéki koalíció által uralt közgyűlés leváltotta a helyi lap főszerkesztőjét, hiába tiltakozott a polgármester. És ki a helyi médiacég új ügyvezetője? A DK újabb üdvöskéje, Kálmán Olga országgyűlési képviselő férje.

Baranyi Krisztina a közösségi oldalán panaszkodott, hogy Ferencvárosban elesett a sajtószabadság Fotó: MTI/Mohai Balázs

Kálmán Olga férje lett a ferencvárosi médiacég ügyvezetője Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Anyázzák Karácsonyt az autósok a megbénult budai rakpart miatt

Megint kiütötte Budapest közlekedését a rakpartlezárás: a Lánchíd felújítása miatt most a budai alsó rakpart nem járható a Döbrentei tér és a Halász utca között, és ez augusztusig így is marad. A kocsisorokban rostokolók többsége Karácsony Gergelyt szidja a teljesen ellehetetlenült közlekedésért. Elképzelhetjük, mi lesz Budapesten, ha Karácsony tényleg lezáratja az egész pesti rakpartot és a Lánchidat is.

Néhány idézet az autósoktól:

László: „Undorító és szörnyű. És ez augusztusig fog tartani?”

Károly: „Egy nagy baromság, és csak Karácsony Gergelyt lehet okolni!”

Péter: „B****** a jó ******** Karácsony Gergely!”

Sándor: „Meg kellene tervezni, hogy külön-külön újítsák fel a városrészeket. Ne egyszerre, mert ez így kezelhetetlen!”

Gábor: „Szörnyű ez az egész helyzet, és erről a főpolgármester tehet.”

Nekiestek Karácsonynak saját Facebook-oldalán a méhlegelők miatt

Karácsony Gergely „zöld” programjának szimbóluma – a benzinbűzön túl – a „méhlegelő-projekt”: a végeredmény gondozatlan, allergén gaztenger szerte a városban. Virágnak, ami táplálná a méheket, nyoma sincs, van helyette száraz kóró, pollent okádó gaz és havi 67-70 kutyának súlyos sérülést okozó toklászmező. A napokban a Telex közölt egy hozsannázó összefoglalót a méhlegelőkről, amit aztán Karácsony Gergely is lelkendezve megosztott. Aztán szembejött a valóság: Karácsony Facebook-oldalát elárasztották a kommentek, amelyek lényege: az irritáló gaztengert ne nevezzük már „vadvirágos rétnek”.

„Attól még, hogy a Telex méhlegelőnek hívja azokat, még továbbra is gaz marad.”

„A méhlegelőnek titulált gaztenger, leginkább toklász egy árva méhet sem fog méztermelésre inspirálni, reméltem, Önnek több esze van, mint a kertészének. De sajnos nincs.”

„Én is meglepődöm, amikor az égig érő gaz miatt nem lehet belátni a kereszteződésbe és jön egy autó. Az alkalmatlanságot ne próbálja már sikerként beállítani.”

„Ezt nem gondolhatja komolyan, főpolgármester úr. Nevetséges…”

Karácsony panaszkodik: „ébresztő!”

Miután a baloldalt „lemosták” Budapesten az időközi önkormányzati választásokon, a Facebookon igyekezett ébresztőt fújni az egyébként nem koránkeléséről híres Karácsony Gergely.

„Két egyéni önkormányzati képviselői mandátumot elveszítettek az ellenzéki pártok a mai választáson, csak Újpesten sikerült győzni, a VII. és a VIII. kerületben a Fidesz elhódította a képviselői helyet a kerületi képviselő-testületben. Csalódást keltő eredmény, kár lenne tagadni, nem is szabad és nincs is mit szépíteni ezen. […] Az ellenzéki szavazók távolmaradásukkal büntették az ellenzéki pártokat azért a teljesítményért, amit április 3-a óta produkálnak. Megüzenték, hogy ez az április 3-a óta bemutatott »melyikünk a legnagyobb kicsi« játék nem vezet sehova. Megüzenték, hogy nem vezet sehova az az ellenzéki hozzáállás, hogy »ha a Fideszt nem tudjuk legyőzni, hát győzzük le egymást«. A választók megüzenték: ébresztő! Ideje hát felébredni és szembesülni az üzenettel” – írta Karácsony Gergely.