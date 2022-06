Vizet prédikálnak, és bort isznak A nagy takarékoskodás közben Karácsony Gergely kollégái azért nem vetik meg az élet örömeit. Tavaly augusztusban derült ki, hogy zákinthoszi luxusnyaralásakor Tüttő Kata főpolgármester-helyettes kipróbálta a tengeri lovaglást is. Egy ilyen program sok magyar egyhavi bérébe, több mint kétszázezer forintba kerül. A napokban ismét előtérbe került a Budapesti Közművek vezetőjének villámgyors meggazdagodása is. Mártha Imre cége elképesztő nyereségről számolt be az elmúlt időszakban. A cégvezető korábbi jachtútjai, milliós szállodaszámlái, két svábhegyi villája és meghökkentően drága vagyontárgyai is nagy vihart kavartak: a közösségi oldalán közzétett posztokból az derült ki, hogy többek között a Costa del Solon, a világ milliárdosai­nak egyik kedvenc nyaralóhelyén jachtozott, valamint kétmillió forintot érő Breitling órát viselt.