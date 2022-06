Támogatja a lakosságot terhelő plusz adók bevezetését Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője, aki egy kedden megjelent írásában kiállt az „Irány az 55 százalék" (Fit for 55) elnevezésű javaslatcsomag mellett. Frans Timmermans holland uniós biztos előterjesztése szerint karbonadót kellene fizetnie mindenkinek, aki belső égésű motorral működő gépkocsit használ. Ezen kívül klímaadót is bevezetne a Bizottság holland alelnöke az EU károsanyag-kibocsátás kereskedelmi rendszerének felülvizsgálata révén. Mindez azt jelentené, hogy a legnagyobb károsanyag kibocsátók, a multinacionális cégek helyett az unió polgárai, köztük a magyar emberek fizetnék meg a zöld átállás árát, növekednének a rezsiszámlák és a közlekedés költségei. Továbbá a minimum-energiaadót is támogatja, ami az energiaárak befolyásával – tehát drágulásával – ösztönözné a lakosságot arra, hogy minél kevesebb szén-dioxid-kibocsátással járó energiát használjanak.

Számos más intézkedést pedig előrehozna a brüsszeli tervből.

A javaslatcsomagot szerdán az Európai Parlament többsége elutasította és átdolgozásra visszaküldte a Bizottságnak, de ez nem változtat azon, hogy a Momentum olyan javaslatokat támogat, amelyek jelentősen növelnék a magyar emberek megélhetési költségeit.

Áremeléssel befolyásolnák a fogyasztást

A Mérce nevű online portálon megjelent írásában Donáth Anna úgy fogalmazott: „Ebben a tágabb kontextusban kell az Európai Uniónak érdemi változást felmutatnia, és a Fit For 55 javaslatcsomag szellemiségében tetten is érhető ez a szándék, hiszen több, a zöld átállást segítő innovatív megoldást is tartalmaz. Először is kiterjeszti a kvótakereskedelmi rendszert új területekre."

A Momentum EP-képviselője szerint a Fit For 55 másik fontos pillére az az erőfeszítés-megosztási rendelet reformja, aminek hatálya alá tartozik az uniós kibocsátás több mint fele. Ide alapvetően azok a szektorok tartoznak, amelyek a lakosság közvetlen fogyasztásával függnek össze, mint például a közlekedés, a fűtés vagy a mezőgazdaság. E területeken a 40 százalékos kibocsátás-csökkentés a kitűzött cél.

A csomagban szerepel a minimum-energiaadó terve is, ami az uniós szintű kibocsátáscsökkentés teljesen új eleme lenne. Ez az eszköz az energiaárak befolyásolásával ösztönözné a fogyasztást a minél kevesebb kibocsátással járó energia használatára – állapította meg a cikkben Donáth Anna, de azt nem tette hozzá, hogy ez a „befolyásolás" gyakorlatilag áremelést jelent.

A Momentum felpörgetné a változtatásokat

A politikus egyes javaslatokat – kerozinadó, kvótakereskedelem ingyenes kibocsátási engedélyei kivezetése, belső égésű motoros autókat kivonása - még előrébb hozna.

Mint kifejtette, több területen is könnyedén lehetne hatásosabbá tenni a tervezett intézkedéseket. Ez érint egyrészt időrendi kérdéseket, hiszen a csomag több módosítása is csak 2030-ban vagy utána lép hatályba: ilyen például a kvótakereskedelem ingyenes kibocsátási engedélyeinek a kivezetése 2036-ban. De az uniós kerozinadó is csak 2032-ben lépne hatályba. Sőt, a „Fit For 55" alapján 2035 után nem lehetne többé belső égésű motoros autókat forgalomba helyezni az EU-ban, de ezt a célt már magától is bevállalta több nagyobb autógyártó" – fogalmazott Donáth. Szerinte ezeket a célkitűzéseket évekkel előrébb lehetne és kellene hozni, ez csupán politikai akarat kérdése. Másrészt pedig ambiciózusabb céltartományokat is kitűzhetne az EU, például a megújuló energiaforrások felhasználásában 40 helyett 50 százalékot is ki lehetne tűzni, a technológia rendelkezésre áll már – állapította meg a Momentum EP-képviselője.

Fidesz-siker az EP-ben

Miután az Európai Parlament képviselőinek többsége szerdán elutasította a Timmermans-csomagot, Tóth Edina, a Fidesz–KDNP EP-képviselője kifejtette: a szavazás eredménye jelentős siker a Fidesz európai parlamenti képviselőinek, akik mindvégig következetesen harcoltak a lakosságra és a közlekedésre kiterjesztendő klímaadó ellen, elsősorban annak rezsiár felhajtó hatása miatt. -A szavazás eredménye világosan mutatja, hogy a klímacsomag több sebből vérzik, s nem sikerült sem politikai sem társadalmi támogatottságot a javaslat mellé állítani – hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: sajnálatos Brüsszel újabb átgondolatlan és felelőtlen, a józan észnek ellentmondó klímapolitikai intézkedési terve a polgárokra, családokra terhelte volna a zöldítés árát, ez pedig elfogadhatatlan lett volna számunkra.