Abadot pénteken nevezte ki Macron szolidaritási és fogyatékossággal élők ügyeiért felelős miniszternek. A Mediapart francia hírportál két nővel készített interjút közölt a múlt hét végén, ebben mindketten azt állítják, hogy Abad 2010-ben és 2011-ben megerőszakolta őket. Abad és a Mediapart is arról számolt be, hogy az egyik nő feljelentést is tett 2017-ben, de a rendőrség lezárta az ügyet.

Abad tagadja, hogy bármi törvénysértőt tett volna, és azt mondja, fizikailag lehetetlen, hogy elkövessen ilyen bűncselekményt. Damien Abad mind a négy végtagját érintő, veleszületett ízületi rendellenességgel él.

A politikus úgy nyilatkozott, hogy a vádak miatt kénytelen világossá tenni, hogy partnere segítsége nélkül egyáltalán nem képes nemi együttlétre, és amit az egyik nő állít, hogy bedrogozta, elcipelte valahova, ahol levetkőztette és megerőszakolta, az egyszerűen elképzelhetetlen és megalázó.

Elisabeth Borne, Macron új kormányának miniszterelnöke úgy reagált, hogy nem tudott a nemi erőszakkal kapcsolatos vádakról, amikor Abad miniszter lett, de a kormány tagjai sem állnak a törvények felett, és nem maradhatnak büntetlenek, ha az igazságszolgáltatás elmarasztalja őket.

A baloldali ellenzék felszólította Macront, hogy menessze a megvádolt minisztert.

"Szerintem nem az a kérdés, hogy le kell-e mondania, hanem az, hogy el kell-e távolítani őt, megelőző intézkedésként. A nőknek azt kell látniuk, hogy számít a szavuk" - mondta a zöldpárti Sandrine Rousseau az RTL rádiónak.