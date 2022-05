Orbán Viktor miniszterelnök a köztársasági elnök felkérésének eleget téve lefolytatta konzultációit a kormányalakításról, és megállapodott leendő kormányának minisztereivel a következő négy év közös munkájáról

– tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője pénteken.

Emlékeztetett: Orbán Viktor korábbi nyilatkozataiban kifejtette, hogy a veszélyek évtizede áll előttünk; háború van, ennek következtében egész Európában emelkednek az árak, komoly energiaválság jelei mutatkoznak, megpróbáltatások előtt állnak az európai gazdaságok, és a járványok korából sem lábaltunk még ki. Április 3-án az emberek világos döntést hoztak: elvárják az ország vezetőitől, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket, megvédjék Magyarországot. Ki kell maradni a háborúból, és a kibontakozó európai gazdasági válság kérdéseire olyan válaszokat kell adni, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország megőrizhesse elért eredményeit. Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely alkalmas arra, hogy az ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat tudjon adni. Orbán Viktor ennek a logikának megfelelően alakította ki a kormány szerkezetét, és a kormányt vezető személyeket is ez alapján választotta ki – mondta a sajtófőnök.

Orbán Viktor Semjén Zsoltot általános miniszterelnök-helyettesnek kérte fel, aki egyúttal nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterként is dolgozik majd. Az Agrárminisztériumot Nagy István, a Belügyminisztériumot Pintér Sándor, az Építési és Beruházási Minisztériumot Lázár János, a Honvédelmi Minisztériumot Szalay-Bobrovniczky Kristóf, az Igazságügyi Minisztériumot Varga Judit vezetheti majd. Orbán Viktor a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetésére Csák Jánost, a Külgazdasági és Külügyminisztérium élére Szijjártó Pétert, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetésére Rogán Antalt, a Miniszterelnökség élére Gulyás Gergelyt kérte fel. A Pénzügyminisztériumot Varga Mihály, a Technológiai és Ipari Minisztériumot Palkovics László vezetheti. Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszterként, Navracsics Tibor pedig területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként dolgozhat a következő négy évben.

Jelentős változások a kormányzati struktúrában: megszűnik az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tizenegy minisztériummal és három tárca nélküli miniszterrel kezdi meg munkáját az ötödik Orbán-kormány

– derült ki a ma délután közzétett névsorból, amit Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-nek juttatott el, Orbán Viktor kormányfő pedig közösségi oldalára posztolt.

Az egyik szembetűnő változás ezek alapján, hogy

az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) megszűnik, az Innovációs és Technológiai Minisztérium pedig átalakul.

– írja a Magyar Nemzet.

Az előbbit négy éven keresztül vezető Kásler Miklós miniszter a kormányból is távozik, Palkovics László viszont folytatja a kabinetben, immáron a Technológiai és Ipari Minisztérium vezetőjeként.

Személycsere történt továbbá a Honvédelmi Minisztérium élén, Benkő Tibort Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt londoni nagykövet váltja a miniszteri poszton.

Az előző kormányzati ciklushoz képest összesen egy minisztériummal lesz több, de a feladatkörök tekintetében várhatóan jelentős változások lesznek a kormányzati struktúrában.

Az Emmi feladatköreinek nagy részét a Pintér Sándor vezetésével tovább működő Belügyminisztérium, illetve a Csák János vezetésével megalakuló Kulturális és Innovációs Minisztérium veheti át.

Az egészségügy szinte biztosan a Belügyminisztérium alá tartozik majd a jövőben, együtt a szociális ügyekkel. Sajtóhírek szerint a közoktatásról a tárgyalások végéig vita volt, a hamarosan megjelenő kormány szerkezetét bemutató törvényjavaslatból kiderül majd, hogy végül melyik tárca alá kerül.

Lázár János visszatérése már a miniszterelnök választás után tartott nemzetközi sajtótájékoztatója óta téma, ő egy teljesen új tárcát, az Építési és Beruházási Minisztériumot fogja vezetni.

A negyedik Orbán-kormány tárca nélküli miniszterei közül Süli János, paksi bővítésért felelős miniszternek, és Máger Andrea, nemzeti vagyonért felelős miniszternek is megszűnt a megbízatása, Novák Katalin családokért felelős miniszter pedig még múlt év végén lemondott posztjáról, amely így szintén megszűnt. Paks 2 várhatóan a Lázár János vezette minisztériumhoz kerül át, a családpolitikáért pedig továbbra is a Miniszterelnökség lesz felelős.

Két új tárca nélküli minisztert viszont ki is hirdetett Orbán Viktor: Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként tér vissza, Nagy Márton, a miniszterelnök korábbi gazdasági főtanácsadója pedig gazdaságfejlesztésért felelős miniszterként segítheti az új kormány munkáját.

Az új kormányzati ciklusban nincs változás az általános miniszterelnök-helyettes személyében, továbbra is Semjén Zsolt fogja ellátni ezt a feladatot, aki emellett a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterként is dolgozik majd.

Nagy István agrárminiszter, Varga Judit igazságügyi miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter pozíciója is biztosra volt mondható korábban, így az ő esetükben nem is jelent változást az új névsor. Pintér Sándor belügyminiszterhez a fent említett módon több új terület is kerülhet. A Miniszterelnökséget a jövőben is Gulyás Gergely, a Miniszterelnöki Kabinetirodát pedig Rogán Antal fogja vezetni.

Dömötör: az új kormány legfontosabb feladata, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát

A választás eredményeivel összhangban az új kormány legfontosabb feladata, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát. Ezt a törekvést tükrözi az új kabinet szerkezete és a minisztériumok közötti munkamegosztás is - tudatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken közleményben az MTI-vel.

Dömötör Csaba kifejtette: az említett cél érdekében meg kell erősíteni a miniszterelnök közvetlen munkaszervezetét; éppen ezért

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőben a Miniszterelnöki Kabinetirodához tartoznak majd, felügyeletüket Papp Károly látja majd el államtitkári rangban.

A szerkezeti változás hatékonyan segíti majd a kormányfőt abban, hogy minden fórumon érvényesítse a béke és biztonság megőrzését célzó kormányzati szándékot - tette hozzá.

Mint írta, a miniszterelnök munkaszervezetének erősítése megfelel a nemzetközi gyakorlatoknak is: a nemzetbiztonsági szolgálatok számos uniós országban tartoznak a kormányfők és a kancelláriaminisztériumok szervezeti rendjébe.

A nemzetbiztonsági szolgálatok hatásköreit és működési rendjét a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló sarkalatos törvény továbbra is szigorúan meghatározza - rögzítette az államtitkár.