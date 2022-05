Hadházy Ákos a benzinpénz és a fizetés miatt tenné le az esküt, de nem járna be az Országházba – derült ki a Szeged TV Téma című műsorában, ahol egyebek mellett a momentumos képviselő parlamenti munkája is szóba került, írja a Magyar Nemzet. Nemrégiben ugyanis kiderült, hogy a botrányairól hírhedtté vált képviselő az elmúlt egy évben mindössze két alkalommal ment be az Országházba, ez idő alatt azonban bruttó 15 millió forint tiszteletdíj illette meg, valamint irodát, lakást és üzemanyagkártyát is kapott. Hadházy nem vett részt az Országgyűlés alakuló ülésén sem, így nem tette le az esküt, bár jelezte a házvezetésnek, hogy ez szándékában áll. Kövér László házelnök viszont egyelőre nem adott erre időpontot neki.

Nyilvánvalóan ez egy áldozatvállalás tőlem, hiszen nyilván addig [míg nem tudja letenni az esküt – szerk.] nem kapok semmilyen fizetést, addig nincsen benzinpénz, amikor lemegyek vidékre. Most is voltam, múlt héten is voltam egy kis pici faluban. Ezt természetesen a saját pénzemből kellett fizetni

– hangoztatta a momentumos képviselő. Hadházy ugyanakkor megismételte, hogy ő ezt az áldozatot vállalta,

de ha felesküszik sem fogja eljátszani, hogy itt demokrácia van, a parlament munkájában pedig, ahogy eddig, ezután sem kíván részt venni.