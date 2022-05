Az Origo cikke még azelőtt készült, hogy kiderült, a rakpart után a Lánchídról is kitiltaná az autósokat Karácsony Gergely, természetesen erről is megkérdezték a budapestieket.

Budapest, ahogy a legtöbb európai nagyváros, több évtizede küzd a dugóval. Nem véletlen, hiszen ezek a városok több száz évvel ezelőtt, ahogy a szakemberek mondják, nem erre, nem autós forgalomra lettek tervezve. A 70-es évektől pedig folyamatosan és drasztikusan kezdett emelkedni az autók száma.

A legnagyobb változások 2010 és 2019 között, a Tarlós István főpolgármester vezette Budapesten történtek: akkor jelentősen javult a helyzet, akkor volt a legkevesebb konfliktus az autósok, a biciklisek és a gyalogosok között.

Aztán ez hamar megváltozott, amikor a baloldali Karácsony Gergely lett a főpolgármester.

Első lépései egyike volt, hogy elvett egy sávot az autósoktól gyakorlatilag a teljes Nagykörúton, és biciklisávot csinált belőle. Legalábbis egy sávot felfestve oda, vagyis minden nagyobb átalakítás nélkül tette mindezt. Emiatt persze napi rendszerességgel kerültek szembe egymással emberek.

Forrás: Szabó Gábor / Origo

Az egész olyan volt, mintha szándékosan uszítaná egymás ellen azokat, akik kocsival, illetve akik biciklivel akarnak közlekedni.

Forrás: Szabó Gábor / Origo

Még ennél is nagyobb katasztrófát készít most elő Karácsony. Habár az előkészítés túlzás, semmilyen hatástanulmányról nincs ugyanis szó, egész egyszerűen azt tervezi, hogy lezárja a pesti alsó rakpartot a Lánchíd és az Erzsébet híd között.

Nem tudom, hogy Karácsony mit képzel magáról. Már most is élhetetlen a város, szinte minden le van zárva, kocsival nem lehet eljutni sehova, óriási dugó van mindenhol. Teljesen ellehetetleníti az autósokat– mondja egy fiatal nő, akit a főpolgármester terveiről kérdezünk.

„Én mint szerelő, nagyon sokat autózom a városban, minden nap. Most is rengeteg a dugó, alig lehet parkolót találni, szóval nagyon nem örülök, hogy Karácsony Gergely most ezt is kitalálta. Miért kell kiszúrni az autósokkal? Azért, mert ő nem vezet?” kérdezi egy férfi. Benne és sokakban joggal merül fel a kérdés, ugyanis a főpolgármesternek nem sikerült jogosítványt szereznie, többször is megbukott a vizsgán.

A Ripost információi szerint folyton bizonytalankodott, sőt, félt autóvezetés közben, ezért kellett többször is megbuktatni. Aztán a sokadik hiábavaló próbálkozás után örökre lemondott a jogosítványról.

Hát erre most nagyon csúnyát tudnék mondani, de maradjunk annyiban, hogy Karácsony Gergely elmehet oda, ahova gondolom. Ezeknek a biciklisávoknak is mi értelme? Bele sem akarok gondolni, mi lesz ebben a városban, ha ezt megcsinálják. Azt sem értem, hogy hétvégére miért kell lezárni a rakpartot? Bőven elég lenne ünnepnapokon– mondja egy férfi a József körúton, a már említett biciklisávra mutatva. Sokszor még maguk a biciklisek sem használják a nekik felfestett sávot, helyette inkább a járdán közlekednek, vagy az autósok között szlalomoznak.

Dugó a rakparton. Mi lesz, ha ezt sem használhatják az autósok?

Forrás: Csudai Sándor / Origo

És azzal is nehéz lenne vitatkozni, hogy a rakpartszakasz lezárása tovább növelné az eleve elviselhetetlen mértékű közlekedési dugókat, a légszennyezettségről nem is beszélve. Nem is a már idézett férfi az egyetlen, aki kiemeli, hogy abból igazán lehetne tanulni, hogy a hétvégi lezárások is komoly dugókat okoznak, pedig a hétvégi forgalom a töredéke a hétköznapinak.

Hülyeségnek tartom! Így is nagy dugók szoktak lenni, hát még akkor mi lenne, ha ezt tényleg megcsinálnák. Szerintem abszolút felesleges. Hétvégente így is le van zárva, de akkor még talán nincs akkora forgalom, nem mennek munkába annyian. Nem tartom ezt egy jó ötletnek– mondja egy idős férfi.

Nagyon nem örülnék neki, az összes lezárást utálom! Így is már annyi minden le van zárva, miért kell még ezt is? Nagyon remélem, hogy ez nem fog megtörténni, elég nagy dugók vannak így is már

– mondja egy nő.

Túl sok remény azonban nincs arra, hogy Karácsony Gergely meggondolja magát, a baloldali főpolgármester ugyanis nem arról ismert, hogy hajlandó belátni a hibáit, vagy, hogy egy döntés előtt kikéri a szakemberek véleményét. Olyanokét, akik valódi tanácsot tudnak neki adni.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (MTI/Balogh Zoltán)