Szalay-Bobrovniczky Kristóf délután az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt azt mondta: a Magyarország szomszédjában kialakult háborús konfliktus a következő években, akár évtizedben is jelen lehet. Emellett viszont az illegális migrációs nyomás sem szűnt meg és a terrorizmus veszélye sem. A jelölt azt mondta: arra lehet számítani, hogy a látszólagos csend csak egyfajta újraszerveződés lehet.

Mindemellett újabb és újabb hadviselési módok jelennek meg. Ezért a jövőre nézve fontos feladatának nevezte, hogy ezen speciális szakemberek – akik megvannak a honvédségen és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálaton (KNBSZ) belül is – megkapják a szükséges támogatást.

Kiemelte, 1999-ben, az első Orbán-kormány idején Magyarország belépett a NATO-ba, ami megnyugtató és biztos pont. A NATO viszont Magyarországgal – a magyar honvédelmi képességgel és elszántsággal – együtt jelent védelmet. Ezért legfontosabb feladatának tartja, hogy ennek a képességének a kiépítését tovább folytassa. Azon dolgozik majd, hogy évekkel ezelőtt elindult honvédelmi és haderőfejlesztési program megkezdett beszerzései lezáruljanak, s a honvédség katonai szakmai vezetésével meghatározzák a további fejlesztéseket.

A NATO mostani bővülése Magyarországot is erősíti – jegyezte meg, hozzátéve: a magyar érdekek hatékony képviselete érdekében a katonadiplomáciára is nagy hangsúlyt fektet a jövőben.

A honvédelmi miniszterjelölt kormánypárti és ellenzéki képviselőktől is kapott kérdéseket, jellemzően arról, hogy az orosz-ukrán háborúra és a globálisan is romló biztonsági helyzetre tekintettel elegendőek-e a KNBSZ anyagi forrásai, rendelkezésre áll-e a szükséges szakemberállomány; továbbá a haderőfejlesztési programban a KNBSZ technológia korszerűsítése is megjelenik-e.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: a KNBSZ az egyik legprofesszionálisabb, legjobban kiképzett, legfelkészültebb titkosszolgálat; az egyik legfontosabb nemzeti kincsünk. A KNBSZ finanszírozása kielégítő, személyi állománya biztosított, működését semmi nem veszélyezteti, főigazgatója Béres János felé bizalma maximális – fűzte hozzá.

A bizottság KDNP-s tagjához, Simicskó Istvánhoz, korábbi honvédelmi miniszterhez szólva a jelölt azt is közölte: folytatni fogja a politikus által elindított honvédelmi és haderőfejlesztési programot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszteri kinevezését 4 kormánypárti igen szavazattal, 2 ellenzéki tartózkodás mellett támogatta a testület.

