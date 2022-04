Mi euróellenesek vagyunk, de nem akartunk mindent fékezni. Aki azt mondja, hogy pár éven belül be lehet vezetni itthon az eurót, az igaztalant állít a választóknak – mondta a Telexnek adott, ma megjelent interjújában Ungár Péter. A baloldali közös lista 7. helyén szereplő politikus szerint ennek ellenére az ellenzéki program nem volt rossz, csak éppen nem jó elemeket emeltek ki belőle. Ismert, a baloldal azt ígérte a választások előtt, hogy hatalomra kerülve 5 éven belül bevezetnék az eurót – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Ungár Péter arról is beszélt az interjúban, hogy az ekkora arányú baloldali vereséget önfelmentés a médiakörnyezetre fogni. Hibának tartja például, hogy egy budapesti zárt elit rétegnek politizált az ellenzék, azon kívül pedig senkit nem érdekelt a vekengésük.

Az LMP-s politikus Gyurcsány Ferencet egyébként megvédte az interjúban, ahogy fogalmazott, szerinte a gyurcsányozás most egy hisztérikus reakció arra, hogy ne kelljen gondolkodniuk arról, hogy mit rontottak el.

Gyurcsány Ferenc a legnagyobb ellenzéki párt elnöke volt az említett dunaújvárosi időközi választás idején is

– emlékeztetett Ungár, aki az interjú során többször példálózott azzal a ténnyel, hogy miután a Jobbik 2018-ban az első (és mindeddig egyetlen) egyéni győzelmét aratta országgyűlési választáson a Fejér megyei 4. számú választókerületben. 2022-ben a választókerületet visszahódította a Fidesz.

Ungár szerint beszédes, hogy 2019-ben a regnáló országgyűlési képviselő Pintér Tamást immáron az egész baloldal támogatásával választották meg polgármesternek, majd az üresedés miatt kiírt időközin is nyert a baloldal közös jelöltje, aki a jobbikos Kálló Gergely volt. A politikus most ezer szavazattal maradt le a fideszes Galambos Lajos mögött. Karácsony Gergely főpolgármesterrel kapcsolatban az LMP-s politikus közölte, hogy csak akkor támogatnák a 2 év múlva esedékes önkormányzati választásokon, ha garanciákat kapnának tőle, hogy az ő érdekeiket is képviseli majd, de a tapasztalatuk nem azt mutatja, hogy ez reális.

