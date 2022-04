A The Times of Israel lap elemző cikke szerint Izrael, valamint reálpolitikus kormánya számára Orbán győzelme diplomáciai áldás, Magyarország ugyanis Orbán vezetésével Izrael szilárd barátjának bizonyult az európai intézményekben. Lazar Berman cikkét úgy kezdi, „azzal vádolják Magyarország nemzeti vezetőjét, hogy Putyin szövetségese, és ezért aláássa a demokráciát, azonban a magyarok azt akarják, hogy elsősorban az ő érdekeiket szolgálják”.

Naftali Bennett miniszterelnök még januárban köszönte meg Orbánnak, hogy „Magyarország rendületlenül támogatja Izraelt a nemzetközi intézményekben”, csütörtökön pedig Isaac Herzog elnök levélben gratulált a magyar miniszterelnöknek a győzelemhez, „barátnak és szövetségesnek” nevezve őt.

Orbán meggyőző választási győzelme biztos felhatalmazást ad a magyar vezetőnek hazájában arra, hogy szembeszálljon az EU különböző álláspontjaival, többek között Izraellel kapcsolatban

Kiemelte, Budapest az elmúlt években Jeruzsálem lojális támogatója volt az Európai Unióban, többször is megakadályozva az izraeli politikát bíráló nyilatkozatok kiadását. 2020-ban Magyarország azon országok egyike volt, amelyek nem emelték fel szavukat nyilvánosan Izrael azon, végül meghiúsult terve ellen, hogy egyoldalúan annektálja Ciszjordánia egy részét.

Magyarország izraeli nagykövete, Benkő Levente a The Times of Israel című lapnak nyilatkozva elmondta: „a kommunizmus bukása óta valaha mért egyik legmagasabb választási részvétellel a magyarok nagyon világos és egyértelmű üzenetet küldtek azzal, hogy erős új mandátumot adtak a jelenlegi kormánynak. Ez olyan demokratikus legitimáció, amelyet aligha hagyhatnak figyelmen kívül partnereink az Európai Bizottság és Magyarország között folyó vitákban. Különösen, hogy e viták számos aspektusa olyan kérdéseket érint, amelyek még mindig bőven a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak, és szeretnénk, ha ez így is maradna. A választások semmilyen módon nem változtattak azon, hogy Magyarország szilárdan támogatja Izraelt a nemzetközi szervezetekben és elismeri az önvédelemhez való elidegeníthetetlen jogát”.

Berman megjegyzi: Orbán kevésbé elszigetelt Európában, mint azt sokan gondolják.

Az orosz-ukrán háború kapcsán kiemeli, hogy Magyarországot a kontinensen többször is támadták az orosz földgázra és kőolajra vonatkozó átfogó európai embargó ellenzése miatt. Magyarország határozottan ellenzi az orosz vezetékek leállítását, mivel otthonainak fűtése, valamint gyárainak áramellátása szempontjából nagymértékben függ az orosz energiától, és jelenleg nem létezik reális alternatíva. Berman hangsúlyozza: Budapest jelenleg is szállít földgázt Ukrajnába, azonban az orosz importra vonatkozó embargó esetén valószínűleg előbb állítja le az Ukrajnába irányuló szállítást, minthogy saját polgárainak okozna kárt. Emellett azonban Orbán Viktor, az európai egység szükségességére hivatkozva támogatta az Oroszország elleni uniós szankciók eddigi összes körét.

A Soros György liberális zsidó milliárdos elleni következetes, a magyarországi zsidó csoportok által antiszemita retorikaként elítélt támadásai ellenére Orbán Viktor mindig hangsúlyozta, hogy nem tűri el az antiszemitizmust. Nemzetközi sajtótájékoztatóján is külön kiemelte, hogy az antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia politikája továbbra is érvényben marad. Berman megjegyzi: a magyar miniszterelnök azt az ellenzéki szövetséget győzte le, amelyik befogadta soraiba a szélsőjobboldali Jobbikot.

A Benjamin Netanjahut tavaly megbuktató politikai tömbhöz hasonlóan az ellenzéki összefogás is azzal a kizárólagos céllal állt össze, hogy Orbánt eltávolítsa hivatalából. A terv látványosan megbukott.

Sok szélsőjobboldali szavazó nem volt hajlandó a kommunistákra szavazni, a baloldaliak pedig nem akarták támogatni a fasisztákat.