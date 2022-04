Simicskó István azt mondta, a KDNP kiszámítható politikát folytat, ez várható az elkövetkező időszakban is.



A politikus – akit egyhangúlag választottak a kormánypárti képviselőcsoport élére – úgy fogalmazott: olyan eszmei alapokon nyugszik a kereszténydemokrácia, ami a második világháború borzalmai után Európát talpra állította, és ez egy sikertörténet a kontinens számára.



Simicskó István nagyon komoly eredményként értékelte, hogy a második legnagyobb frakció lesz a KDNP-é az Országgyűlésben.



Az ellenzék felelősségének nevezte, ha tagjai közül lesz, aki nem veszi át a mandátumot vagy nem teszi le a parlamenti esküt.



Kitért arra, hogy az igazságügyi és a mentelmi bizottságot várhatóan továbbra is KDNP-s képviselő vezeti majd, előbbit Vejkey Imre, utóbbit pedig Hargitai János. A frakció új tagja, Mihálffy Béla a mezőgazdasági bizottság tagja lesz. Latorcai János, akit frakcióigazgatónak is megválasztottak, várhatóan a parlament alelnöki posztját tölti be ismét.



Simicskó István a jövőbeni parlamenti munkáról szóló egyeztetésekről elmondta: az első tárgyaláson csak abban sikerült megállapodni, hogy eléneklik a Himnuszt az alakuló ülésen. Az ellenzék pártjai szerinte felkészületlenül érkeztek, láthatóan zavarodottak, történelmi vereség után vannak, nem igazán tudják, mit akarnak.



A frakcióvezető a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt: a szomszédban zajló háború új kihívásokat, új feladatokat jelent. Jó lenne a békét megteremteni – jegyezte meg.



Közölte, a KDNP támogatni kívánja a kormányt a jövőben is, sikeresnek ítéli a Fidesszel megvalósult együttműködést. Az elkövetkező időszak feladatai közül kiemelte a családok támogatását, a nemzetpolitikai kérdéseket, a szociális terület erősítését és az idősek segítését.



A frakcióvezető az ellenzék viselkedésében ugyanakkor túlságosan pozitív elmozdulásra nem számít.