– A kormányzat szándéka, hogy GDP-arányosan Európában Magyarország költse a jövőben is a legtöbbet családtámogatásra, az ilyen intézkedéseket nem anyagi, hanem demográfiai szempontok alapján vizsgáljuk. Semmilyen forráskivonásra a családtámogatási rendszerben nem kerülhet sor, sőt ezeknek a bővítésére is nyitottak vagyunk. Nincs még döntés az idén kifutó babaváró hitel sorsáról, de az eddigi családpolitikai eszköztár jelentős része megmarad, ami nem, annak helyére más támogatás lép – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

A családtámogatás az egyik kiemelt területe az Orbán-kormány politikájának 2010 óta.

Gazdasági intézkedések sora segíti a gyermekvállalást – írja a Magyar Nemzet.

Ez olyan hosszú távú stratégia, amely az egész ország gyarapodását, sőt a megmaradását segíti elő. Az április 3-i választás komoly tétje volt, hogy megmarad vagy minden elveszik, ami az elmúlt tizenkét évben erősödésnek indult.

– Csökkenő népességszámú társadalommal nem képzelhető el hosszú távon is sikeres gazdasági felzárkózás. Magyarországon több évtizedes trendet jelent a népesség létszámcsökkenése és idősödése, valamint a reprodukciótól elmaradó termékenységi ráta. Kedvező fejlemény, hogy a ­2010-es években nőtt a termékenységi ráta, és 2020-ban 3,4 százalékkal több gyerek született, mint egy évvel korábban – olvasható a Magyar Nemzeti Bank tanulmányában.

Ebben szerepel az a megállapítás is, hogy míg 2010-ben az éves születés­szám 12,1 százaléka kapcsolódott harmadik gyermek születéséhez, ­2019-ig 13,2 százalékra növekedett az arány.

Ebben szerepe volt a családi adórendszer 2011. évi bevezetésének is, amely három vagy több gyermek esetén kiemelt összegű, gyermekenként havi 33 ezer forint összegű adókedvezményt biztosít a nagycsaládosoknak. A harmadik gyermek megszületését ösztönözhette még a családi otthonteremtési kedvezmény bevezetése, valamint a gyermekgondozási díj (gyed) extra is.

Az Orbán-kormány az elmúlt években világossá tette, hogy nem bevándorlással, hanem a gyermekvállalás erősítésével kívánja kezelni az ország előtt álló egyik legnagyobb kihívást.

Ezt segítik elő a hazai adórendszerben elérhető kedvezmények is. Ennek része például az, hogy január 1-jétől a 25 év alattiak szja-mentessége is segíti a fiatalok munkaerőpiaci részvételét, önálló életkezdését és családalapítását. Az árvaellátás havi 24 250 forintos minimumösszege több mint duplájára, havi ötvenezer forintra emelkedett, hogy támogassa azon családok újrakezdését, ahol a szülők valamelyike elhunyt. A gyed maximális összege 2010 óta közel háromszorosára emelkedett: januártól már eléri a 280 ezer forintot. Mindezek mellett az Orbán-kormány bevezette a tízmilliós babaváró támogatást, ezt eddig 203 ezer pár igényelte. Elérhető az autóvásárlási támogatás, erre eddig 36 ezer kérelem érkezett. Nem szabad elfelejteni, hogy működik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), ezzel több mint 206 ezer család élt a mai napig. Népszerű intézkedés lett a falusi csok is, amelyet eddig 27 ezer háztartás vett igénybe.

Az eredménylistát növeli, hogy 2010 óta hetven százalékkal, 55 ezerre emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma. Azaz: ma már háromszor annyi településen működik bölcsőde, mint korábban. Ráadásul 2010 óta több mint 23 ezerrel bővült az óvodai férőhelyek száma. Szintén a családpolitika eredményességét mutatja, hogy 2010 és 2021 között a duplájára nőtt a házasságkötések száma.

