A Republikon szerint az áprilisi eredményekből az látszik, hogy a 2019-es választásból adódó előnyüket nem sikerült megőrizniük az ellenzéki pártoknak, ami komoly problémát jelenthet számukra a következő önkormányzati választásra nézve – írja az intézet közlése nyomán a Magyar Nemzet.

A megvizsgált 10 város közül mindössze egyben sikerült megtartania vezető pozícióját az ellenzéknek, a többi település esetében sikeresen tudott fordítani a Fidesz-KDNP

– emeli ki a jelentés, hozzátéve, az ellenzéki pártok számára az is intő jel lehet, hogy még a legerősebb ellenzéki bázisnak számító városokban is csökkent az előnyük a kormánypártokhoz képest, így nem csak a számukra gyengébb terepnek számító kistelepüléseken esetében feladat a pártok számára a megerősödés, hanem nagyobb városok esetében is.



Az elemzésben Baja (Bács-Kiskun 6), Dunaújváros (Fejér 4), Eger (Heves 1), Érd (Pest 1), Jászberény (Jász-Nagykun 2), Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén 1 és 2), Szentendre (Pest 3), Szombathely (Vas 1), Tatabánya (Komárom-Esztergom 1), illetve Vác (Pest 4) 2018-as, 2019-es, valamint 2022-es választási eredményeit hasonlítják össze. Megvizsgálták, hogy mennyiben változott a fenti városokban az ellenzéki pártok támogatottsága az elmúlt négy év során, valamint elemezték azt, hogy a településekhez tartozó országos egyéni választókerületekkel összevetve milyen tendenciákat mutatnak az április 3-i eredmények.

A teljes elemzés ITT érhető el.