Hiába van a baloldali vezetésű Pécsnek az ifjúságért is felelős innovációs biztosa, a Momentum helyi elnökének, Nemes Balázsnak a személyében, a közgyűlés mégis megszavazta, hogy egy külső szakértő készítsen ifjúságpolitikai koncepciót – írja a Bama.hu.

A Baranya megyei hírportál keddi közgyűlési tudósításából az is kiderül, hogy a városháza úgy akar külső szakértőnek is fizetni, hogy Nemes Balázs biztosként havi több mint félmillió forintjába kerül a városnak.

A jobboldali önkormányzati képviselők nem is hagyták szó nélkül az ügyet, és többen is arra hívták fel a figyelmet a keddi közgyűlés vitáján, hogy nem lehet tudni, mit csinál Nemes Balázs ezért a pénzért. Kritikáikat személyesen Nemes Balázsnak tudták címezni, hiszen az innovációs biztos megjelent a testület ülésén.

25 millió forintjába került a pécsi adófizetőknek az, hogy Nemes Balázs innovációs biztosként itt ül és mégis kétmillió forintot kell majd kifizetni egy újabb tanulmányért - mondta Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) frakcióvezetője.

A Pécs Aktuál cikkében felidézte az üggyel kapcsolatban, hogy a Nemes kinevezésekor készített városházi szöveg szerint az ifjúságpolitika is az innovációs biztos feladatai közé tartozik.

A témához még az aznap a Momentum frakciójából kilépő Topán László is hozzászólt, aki ironikusan is értelmezhető felszólalásában kifejtette, nem igazságos Nemessel szemben, hogy olyan kérdéseket tesznek fel neki, amire nincsen felkészülve, hiszen valószínűleg nem azért jelent meg az ülésen, mert érdeklik a napirendi pontok.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Topán László a keddi közgyűlésen jelentette be, hogy kilép a Momentum frakciójából, amit később a Facebookján úgy indokolt meg: Nem kívánok sem ambiciózus egyének, sem immunhiányos szervezetek foglya, hasznos hülyéje vagy épp tettestársa lenni. A momentumos képviselők egyébként már régebben kiléptek a baloldali városvezető koalícióból, később – vélhetően emiatt – ki is paterolták őket a bizottsági helyeikről. Ám hiába hűvös a viszony Péterffy Attila polgármester és a momentumos képviselők között, a párt pécsi elnöke továbbra is innovációs biztos lehet.

Erre egy lehetséges magyarázat egyes értesülések szerint, hogy Nemes rendre letiltja a Péterffy Attila polgármesterrel kritikus momentumos önkormányzati képviselők nyilatkozatait.

Nemes Balázs körül nem csak a biztosi pozícióját övező botrány robbant ki, a Momentum korábbi alelnöke, Körömi Attila ugyanis nemrég lényegében azzal vádolta meg, hogy tavaly csalással választották újra a párt pécsi elnökévé.

