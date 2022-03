A külügyminiszter a közösségi oldalán hangsúlyozta: az elmúlt években nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a két nemzet békében és barátságban éljen egymással.

„Már csak három nap van hátra a választásig Magyarországon és Szerbiában is. Jó volt látni a magyar és a szerb zászlókat együtt lengeni a szabadkai gyűlésen, hiszen az elmúlt években nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a két nemzet békében és barátságban éljen egymással. Közös érdekünk a folytatás. Ezért a legtöbbet most a vajdasági magyarok tehetik, akik vasárnap két választáson is részt vehetnek! Hajrá, VMSZ! Hajrá, Aleksandar Vucic!” – írta a Facebookon Szijjártó Péter.

Borítókép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Aleksandar Vucic szerb elnök (j) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találkozója Belgrádban, 2018. június 13-án