Ennek keretében pedig történt a minap Milánóban, Olaszországban, emberek, hogy a milánói egyetem úgy döntött, hogy az irodalomtanszéken felfüggesztik Dosztojevszkij tanítását. Dosztojevszkijét. Dosztojevszkijét, aki egyebek mellett megírta nekünk, az emberiségnek megírta a Bűn és bűnhődést, A Karamazov testvéreket, a Feljegyzések a holtak házábólt, hadd ne soroljam végig. Azt a Dosztojevszkijt, aki egyébként annak idején, életében, a cári Oroszországban, azért küldtek évekre Szibériába, mert úgy nevezett tiltott könyveket olvasott. Kétszáz éve született Dosztojevszkij. Ugyan, vajon mi köze van neki a most zajló orosz-ukrán háborúhoz? És ugyan, vajon mi köze van bárkinek, ezek közül az egyetemes zsenik közül? És miért állunk meg félúton? Hát ha Dosztojevszkijt betiltjuk, akkor miért nem tiltjuk be mindjárt Tolsztojt is? Vagy Bulgakovot? Miért nem tiltjuk be az orosz zeneszerzőket? Erre is volt példa a napokban. A fényességes Nyugat egyik koncerttermében, ahol este Csajkovszkij volt műsoron, a közönség tombolni kezdett, hogy ők nem hajlandók orosz zeneszerzőt hallgatni. Ide jutott ma a Nyugat. És ahogy Demeter Szilárd oly találóan megjegyezte, azzal, hogy a Nyugat most éppen az orosz kultúra ellen fordult, saját magát heréli ki. Én csak annyit tennék hozzá, szerintem ez a Nyugat már réges-régen kiherélte saját magát.

