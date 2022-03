Nos, beszéljünk egy kicsit a szankciókról. Ugyanis az egész világ az Oroszország elleni szankciók lázában ég, és mindenkinek van minden napra egy remek ötlete. Joe Biden például azt jelentette be a napokban, grandiózusan és nagyon bátran, hogy az Amerikai Egyesült Államok a maga részéről betiltja az Oroszországból érkező gáz és kőolaj importját. Ez igazán remek hír, és igazán nagy bátorságra vall, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok gáz- és olajszükségletének mintegy 3%-a származik Oroszországból – mutat rá a videóban az újságíró.

Mondhatjuk, nem túl nagy vállalás ennek megígérése. Ugyanakkor mily érdekes, miközben a felszínen zajlik a nagy szankcióbejelentés, fű alatt, szépen csendben az Egyesült Államok továbbra is Oroszországtól, illetve szövetségeseitől, Kirgizisztántól és Üzbegisztántól vásárolja az urániumot. Ez sem meglepő, hiszen az Egyesült Államok uránszükségletének mintegy 46%-a származik nevezett országokból. Vagyis mindenki addig bátor és addig hangos a szankciókat illetően, ameddig a saját érdekeit nem érzi veszélyeztetve. Kivéve ez alól bizonyos európai országokat és bizonyos európai politikusokat. És ebben sajnos élen járnak a magyar, fogalmazzunk inkább úgy, átmenetileg Magyarországon tartózkodó politikusok. Mondjuk Cseh Katalin, Donáth Anna, akik a minap addig hisztériáztak az Európai Parlamentben, még egy határozattervezetbe nem voltak képesek beleszuszakolni, beleerőltetni azt a remek ötletet, hogy Magyarország azonnal függessze fel a Paks 2 beruházást, továbbá haladéktalanul zárjuk el az Oroszországból érkező gáz- és olajcsapokat. Ez tényleg remek lenne, ugyanis nagyjából egy hét alatt meg is állna az ország. És erre már az egyébként rendkívül zöld és rendkívül haragos új, német kormány is rájött. Maga a német kancellár jelentette be, hogy az orosz energiahordozók nélkül nem lesz sem fűtés, sem közlekedés, sem ipar, és miden meg fog állni. Van tehát ilyen, mindig figyeljünk arra, hogy ki, mit és miért mond. Cseh Katalin és Donáth Anna bármit mond, nem azért mondja, mert a magyar érdekeket képviselik. Ők ugyanis hazaárulók – teszi hozzá a publicista.

Borítókép: Bayer Zsolt (MTI/Koszticsák Szilárd)