Baloldali előválasztás ide, több tízmilliós ellenzéki kampány oda, egyre több helyen szakad a szivárványkoalíciós egység – írja a Magyar Nemzet.

Veszprém megye tapolcai választókerületében például Navracsics Tibor kormánypárti képviselő-jelölt összbaloldali kihívója Rig Lajos, de most Takács Lajos, volt LMP-s politikus is ringbe száll. Számos budapesti kerületben is a baloldal közös jelöltje mellett újabb ellenzéki politikusok indulnak az országgyűlési választáson. Hegyvidék és Óbuda mellett már Józsefváros-Ferencvárosban is egymásnak feszültek a baloldalon, miután a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egyik vezetője is megméretteti magát.

Vagyis, hiába az egy-az-egy elleni baloldali elképzelés, mely szerint az ellenzék hat pártja egy jelöltet állít a kormányzópártok aspiránsával szemben, egyre több helyen akad olyan személy, aki a hat baloldali párt megállapodásával szembe menve elindul ellenzékiként a választókerületekben.

Tapolcai összecsapás

A Veszprém megyei tapolcai választókerületben a baloldal közös jelöltje az eredetileg jobbikos Rig Lajos, az előzetes tervek szerint ő száll szembe Navracsics Tiborral, a Fidesz-KDNP jelöltjével. Azonban a terv borult, miután Takács Lajos, Badacsonytomaj önkormányzati képviselője, összerúgva a port pártjával, az LMP-vel, úgy döntött, ő is elindul a baloldalon Rig mellett. Takács a Telexnek azt mondta, az ellenzéki előválasztás óta sokan keresték meg azzal, hogy nem volt valódi verseny, mert a tapolcai körzetben csak egy jelölt, Rig Lajos neve szerepelt az úgynevezett szavazólapon, többen viszont nem szívesen szavaznának a Jobbik politikusára április 3-án. Arra a kérdésre, hogy miért nem indult el akkor az előválasztáson, azt mondta:

az előválasztáson nem éreztem úgy, hogy részt kell vennem. Azt sem tudtam, hogy hány jelölt lesz, és kik fognak indulni.

Döntése miatt az LMP azonnal kizárta soraiból Takács Lajost. Indoklásként közölték, Takács Lajos az LMP tagjaként és képviselőjeként elfogadta azt a döntést, hogy a párt minden körzetben az előválasztás nyertesét támogatja.

– Indulásával egyértelműen szembefordult a párttal, ezért Takács Lajos a mai naptól nem tagja az LMP-nek – érvelt a párt.

Borít a viccpárt

Nem Takács az egyetlen, aki az LMP-vel szakítva független képviselő-jelöltként az indulás mellett döntött, gyengítve ezzel a baloldal esélyeit. A főváros XII. kerületében, ahol a momentumos, magát közgazdásznak tituláló, diplomával azonban nem rendelkező Hajnal Miklós indul a kormánypárti Fürjes Balázzsal szemben, a baloldali egység romokban hever. Hajdu Mária, az LMP ma már csak volt tagja, helyi önkormányzati képviselő ugyanis megkérdőjelezte Hajnal tisztességét, ezért pártja ki is zárta soraiból.

Hajdu ezután úgy döntött, maga is elindul a Hegyvidéken, szembe menve az ellenzék akaratával. Tovább erősíti Fürjes Balázs esélyeit, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) is bejelentkezett. Kovács Gergely pártelnök – noha korábban azt mondta, csak ott indítanak egyéni jelölteket, ahol egyértelmű a választás kimenetele, nehogy bezavarjanak a billegő körzetekben az ellenzék győzelmébe – közölte, elindul a XII. kerületben.

Az MKKP -nek köszönhetően egyébként a VIII-IX. kerületben is egymásnak feszült a baloldal, miután a viccpárt bejelentette, hogy korábbi álláspontjukkal ellentétben a billegőként azonosított körzetekben is indítanak jelölteket. Így

Döme Zsuzsa, Ferencváros alpolgármestere – borítva a remélt egységet – elindul Jámbor András mellett a Fideszes Sára Botonddal szemben.

A dolog érdekessége, hogy a kutyapártos politikus Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármester kegyeltje, aki alpolgármestert csinált belőle, míg a korábbi újságíró Karácsony Gergely és Pikó András, VIII. kerületi polgármester támogatását élvezheti. Döme egyébként egy helyi lapban robbantotta a hírt, indul a nyolcadik kerületi központtal rendelkező 6-os választókerületben jelöltként.

Indulásáról Döme azt mondta a kerületi újságnak,

egy tagsági döntés nemrég felülírta a billegő körzetektől szóló távolmaradásukat, nem figyelik, hogy melyik a billegő körzet és melyik nem, mert ez gyakran ellentmondásos,

amúgy ezek a jellemzően nem budapesti vagy Pest megyei kerületek. Hanem gyűjtik és harcolnak a jelöltek aláírásaiért, és ha megvan a 71 egyéni indulónak a szükséges 500-500 ajánlás, akkor majd lehet, hogy fontolóra veszik a taktikai „nemindulásokat”. Azaz, az MKKP mindenképpen szeretne bejutni az Országgyűlésbe, amihez minimum 70 indulóra lesz szükségük. Ha több jelöltjük kapna elegendő ajánlást, a párt talán egy-két helyen visszalépne a baloldal javára.

Óbudán is elvérezhet a baloldal

Nem túl rózsás a baloldal helyzete Budapest III. kerületében sem, ahol nem várt kihívói akadtak Szabó Tímeának. A Párbeszéd társelnöke mellett ugyanis a Demokratikus Koalícióból (DK) kilépett helyi önkormányzati képviselő, Rózsa László Péter, valamint a Jobbik volt politikusa, Varga-Damm Andrea is megméretteti magát április 3-án. Így Bús Balázs volt polgármesternek, a Fidesz-KDNP jelöltjének egyszerre több baloldali kihívója is lesz az óbudai választókerületben.

Emlékezetes, Rózsa Péter egy társával együtt egy éve lépett ki Gyurcsány Ferenc pártjából. Rózsa a kilépés okairól korábban azt mondta,

a Demokratikus Koalícióban minden van, ami szem szájnak ingere, csak demokrácia nincs.

Az egykori DK-s ugyanis elárulta, hogy Hazai Iván Andrással együtt mindketten szerettek volna elindulni a baloldali előválasztáson, de „Gyurcsány Ferenc és Kiss László nem engedték meg”. Véleménye szerint Gyurcsány és Óbuda DK-s polgármestere attól tartott, hogy

végre olyan emberek indulnának a választáson, akik valóban képviselnék az emberek érdekeit.

Néhány nappal később Hazai Facebook-bejegyzéséből továbbá kiderült, hogy Kiss Lászlóék azt is megtiltották az önkormányzat munkatársainak, hogy szóba álljanak velük.

Rózsa mellett a minap Varga-Damm Andrea, egykori jobbikos politikus is bejelentette, hogy indul a budapesti 10. számú egyéni választókerületben. A ma már független országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott:

a fejlődés megállt, az összellenzék pártjai között pedig semmilyen egység sincs Óbudán.

A ReforMerek párt alapítója szerint a választókerület nemcsak az elhanyagoltság emblémája, hanem egyúttal az összellenzék széttartásáé is, ő pedig nem engedi tovább, hogy pártmutyik emberei próbálják képviselni a III. kerületet.

Borítókép: Illusztrációfotó / Magyar Nemzet / Kurucz Árpád