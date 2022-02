A kormányfő a korábbi évek tapasztalata alapján jellemzően az évértékelőkön jelentette be az adó- és rezsicsökkentéseket, a családi kedvezmények, a támogatások kiszélesítését, valamint a kormány munkahelyteremtő, vállalkozásösztönző lépéseit. Ráadásul Orbán Viktor két év után összegzi ismét Magyarország helyzetét, és az esemény egybeesik az országgyűlési választási kampány hivatalos kezdetével is.

A HírTV szombat délutáni műsorrendje a rendkívüli eseményhez igazodik, annak minél szélesebb körhöz eljuttatását célozza.

Napi Aktuális EXTRA címmel 210 perces, három és fél órán át tartó élő stúdióműsorral jelentkezik, benne a miniszterelnöki beszéd élő közvetítésével.

A műsor két helyszínen zajlik: az Angol utcai stúdióban és a Várkert Bazárban.

Adás: 2022 február 12., 14.30–17.00

A stúdióban a vendégek:

G.Fodor Gábor politológus, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója

A stúdióban Déri Stefi:

„A szombati közvetítés lesz az első ilyen feladatom. Azért is különösen fontos számomra, mert újságírói pályám során három választási kampányban vettem részt – de most vagyok benne először igazán a legsűrűbbjében. Sorsdöntő választás előtt állunk, hatalmas tétje lesz a miniszterelnök szombati szavainak.”

A követítés doyenje Gerhardt Máté műsorvezető, aki már többször vett részt személyesen is miniszterelnöki évértékelőn. Külön kiemelte, hogy a műfajt Orbán Viktor honosította meg, sokan próbálták leutánozni, kevés sikerrel:

„Rajongok az évértékelő műfajáért. Most, a választások évében a kampány utolsó hónapjaiban elképesztő figyelem övezi a miniszterelnök éves helyzetértékelését. A választás közelsége minden egyes szótagra külön hangsúlyt helyez. Már napok óta készülök a műsorra, hiszen remélhetőleg rengeteg néző választja majd a HírTV-t.”

A Várkert Bazárban a HírTV politikai riport műfajában fiatal kora ellenére komoly tapasztalattal rendelkező riportere Papp Ágota kérdezi majd az érkező vendégeket, meghívottakat:

„Régi álmom vált valóra, hogy most először személyesen részt vehetek a miniszterelnöki évértékelőn. Természetesen fiatalként otthon a családdal mindig figyeltük a HírTV-ben, és most én tudósíthatok a Várkert Bazárból – ez nagy megtiszteltetés. A véleményem az, hogy a fiataloknak saját érdekükben is jobban kellene követniük a közéletet. Olyan döntések születnek ezekben az években, amelyeknek közvetlen hatása lesz a családalapításra, a karrierünkre.”

