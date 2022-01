Trópusi vihar söpört végig Afrika dél-keleti részén, Mozambikban és Malawiban legalább tizenkét ember életét követelte - közölték szerdán a helyi hatóságok.

Az Ana nevű trópusi vihar okozta károk felmérése azonban még nem zárult le.

A mozambiki katasztrófavédelmi hatóság tájékoztatása szerint az utóbbi 24 órában nyolcan életüket vesztették, ötvennégyen megsebesültek és 895 embert kellett evakuálni az ítéletidő miatt. Az országban összesen több, mint húszezer embert érintett a trópusi vihar, mivel háromezernél is több lakóház súlyosan megrongálódott, több, mint hatszáz pedig teljesen megsemmisült. Komoly károkat szenvedtek egészségügyi központok és iskolák is a délkelet-afrikai országban. A rászoruló embereket most bárkákkal, illetve drónokkal próbálják elérni.

A szomszédos Malawiban a vihar keltette árvizek súlyos áramkimaradásokat okoztak. Eddig négy halálos áldozatról tudni.

Szakértők szerint a térséget sújtó viharok erősebbé váltak az óceánok klímaváltozás következtében történő felmelegedésével, míg a vízszint emelkedése kiszolgáltatottabbakká tette az alacsonyan fekvő partvidékeket.

Naemi Heita, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) maputói delegációjának vezetője elmondta, hogy jelen körülmények között a legfontosabb a tiszta ivóvíz, a moszkitóhálók és a maszkok sokasága, a fertőző betegségek kitörésének megakadályozására. Hozzátette, hogy a vészhelyzeti segélyeken kívül az emberek megélhetésének helyreállítására van szükség, mivel termőföldjeik víz alá kerültek, otthonaik pedig semmivé lettek.