A képviselőasszony elmondta azt is, hogy legutóbbi személyes beszélgetésére Gentilonival a decemberi Ecofin-ülésen került sor, ahol a biztos kijelentette: "nincs, mert nem is lehet kapcsolat a nemzeti kompetenciába tartozó pénzügyi következményekkel nem bíró ügyek és a helyreállítási források között".

Mindehhez képest a keddi ülésen kibújt a szög a zsákból: az EU-bizottság jogot sért, diszkriminatív szabotázsakciót követ el, politikai játszmát folytat. Eddig titkolta, de most elismerte: olyan ügyeket köt össze, melyeket nem lehetne sem az uniós szerződések, sem a helyreállítási alapról szóló jogszabályok alapján

- szögezte le Győri Enikő.

Mint mondta, a bizottság felrúgta a 2020 decemberében az uniós tagállami vezetők között kötött paktumot, amely a brüsszeli bizottság jóváhagyásával született. Az egyezség szerint addig nem indítják el a jogállamisági mechanizmust, amíg az uniós bíróság el nem dönti, hogy az megfelel-e az uniós jognak.

Emlékeztetett: Magyarország még 2021 májusában, az elsők között nyújtotta be nemzeti helyreállítási tervét, és aktívan részt vett a bizottsággal tartott konzultációkban. A magyar helyreállítási terv jó úton haladt az elfogadás felé, és a tárgyalásokban a magyar gyermekvédelmi törvény elfogadását követően lépett fel patthelyzet.

Elvárjuk a Tanács soros francia elnökségétől, hogy ne engedjen teret a bizottság jogellenes magatartásának, és haladéktalanul terjessze jóváhagyásra a Tanács elé a magyar helyreállítási tervet

- nyomatékosította a fideszes EP-képviselő.

A történtekre reagált Varga Judit igazságügyi miniszter is. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta:

"Vége a brüsszeli hazudozásnak. Beismerték, amit eddig hárítottak, hogy az LMBTQ-lobbi miatt nem férhet hozzá hazánk a helyreállítási alap forrásaihoz. Mert nem engedjük be a szexuális propagandát az iskoláinkba. Vagyis ideológiai okok miatt nem tartják be a jogi normákat, amit mindenkinek be kell tartani egy közös hitel felvételénél… csak nekik nem?"

- tette fel a kérdést Varga Judit.