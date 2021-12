Amióta bemutattam a hozzánk eljuttatott nyilatkozatot a fővárosi ingatlanügyekről, azóta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjai egyre ijesztőbbek – mondta Láng Zsolt az Origónak. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője közölte, egy olyan helyzetbe kezd belesüllyedni a főpolgármester, aminek nem látszik a vége. Kezdetben "fake news"-nak nevezte a sajtóban megjelent híreket, majd jött az ellene irányuló orosz titkosszolgálat akciója, mára pedig eljutott odáig, hogy a Fidesz akarta megvenni a Városházát, de ők ezt nem hagyták – tette hozzá.

Csütörtökön egy hozzánk eljuttatott, közjegyző által ellenjegyzett nyilatkozatot olvastam fel, kommentár nélkül, amelyet természetesen eljuttattam a hatóságokhoz is. Aki ezt megírta, az vállalta, hogy megjelenik a vizsgálóbizottság és a hatóságok előtt is

– mondta a frakcióvezető. Minderre pedig azt reagálni, hogy ez egy fideszes bosszú a baloldal által megakadályozott NER-es ingatlanügyletek miatt, az egy paródia – mondta, hozzátéve, hogy

Budapest vezetője inkább az élére állna a súlyos állítások és vádak tisztázásának.

Miért lapultak a baloldali frakcióvezetők?

A szerdai vizsgálóbizottsági ülésen Horváth Csaba azt is elmondta, hogy mindegyik baloldali frakcióvezető tagja a főpolgármesteri kabinetnek, amelyen 2020 novemberében arról döntöttek, hogy mégsem adják el a Városházát.

Ők mégis lapultak akkor, amikor az egész ügy napvilágra került, és elfogadták Karácsony magyarázatát

- emlékeztetett Láng Zsolt.

A vizsgálóbizottság legfőbb célja, hogy a nyilvánosság előtt beszéljünk ezekről a dolgokról. Miközben a baloldal mindig transzparenciáról beszél, közben mostanra egyértelmű lett, hogy minden fontos anyagot a nyilvánosság és az ellenzék tudta nélkül tárgyaltak – tette hozzá.

"Hétfőn folytatódik Barts Balázs meghallgatása a vizsgálóbizottság előtt, és meghívjuk azt a személyt, aki eljuttatta a nyilatkozatát hozzánk" - mondta.

Láng Zsolt arról is beszélt, hogy reméli, hogy a főváros egyetlen vezetője sem tesz olyat, hogy nem jelenik meg a bizottság előtt.

Már az is meggdöbbentett, hogy a főváros 100 százalékos tulajdonában álló vagyonkezelő egyetlen dolgozója sem jött el a bizottsági meghallgatásra, csak levélben válaszoltak

– tette hozzá.

Mitől fél Bajnai Gordon?

Bajnai Gordon és Gansperger Gyula szintén jelezte, hogy nem jönnek el, Berki Zsoltotot pedig egyelőre senki sem találja.

Bajnai szereplése abból a szempontból is érdekes, hogy sok külföldi elfoglaltsága mellett egy baloldali hetilapnak volt ideje nagyinterjút adni, míg a bizottság előtt nem tud megjelenni

– hívta fel a figyelmet a politikus. Az a helyzet, hogy Karácsony Gergely bár mindenről ír a Facebookon, csak arról nem, hogy Bajnaitól megkérdezte volna, miért ment el az ominózus találkozóra, mit és miért mondott a volt baloldali miniszterelnök. A vizsgálóbizottsági munkában mindent megteszünk, hogy időre végezzünk a feladattal. Ha ez nem sikerül, akkor újra hosszabbítást kérünk és a munkát folytatni fogjuk – mondta Láng Zsolt. Hangsúlyozta:

válaszokat akarunk kapni a kérdésekre, még ha a rendőrségi nyomozás is folyik, ahol mindenkinek meg kell jelennie, ha idézést kap.

Hiába kritizálják egyesek, a vizsgálóbizottság szerepe azért is kiemelkedően fontos, mert például ez a nyilatkozat sem született volna meg, ha nem foglalkozunk kitartóan a témával a nyilvánosság előtt - jelezte.

Tüntetés

Mint ismert, Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője csütörtökön délelőtt egy olyan levelet ismertetett, amelyet egy, a Városháza tervezett eladásáról szóló tárgyaláson részt vevő személy írt. A tanú kijelentette, szeretné tisztázni a személyét, mert munkájában kárt okoz neki az ügy. A névtelenséget kérő személy szerint Karácsony mindent tudott a Városháza értékesítéséről. Berki Zsolt az általa felhajtott vevőktől 10 százaléknyi jutalékot kért, akik azonban emiatt elálltak az vásárlástól.

Szerdán tiltakozással kezdődött a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése. A Dísztermet Anonymus-maszkos demonstrálók lepték el. A tüntetők kezükben táblákat tartottak, amelyeken felhívták a figyelmet a Városházán működő jutalékos rendszerre és a maffiamódszerekkel magántulajdonba átjátszott ingatlanokra. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz, hétfőn több házkutatást is tartottak, többek között a Városházán és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnél.

Az elmúlt hetekben megismert felvételeket egy Anonymus-maszkos figura hozta nyilvánosságra a Városháza-botránnyal kapcsolatban, amelyet gyanús eladási ügyek, korrupciós, jutalékos rendszer üzemeltetése, a fővárosi ügyletek körül köröző "cápák" és a baloldal bukott vezetőinek (köztük Bajnai Gordonnak) a visszatérése jellemzett.

Ráégett a baloldalra a botrány

Kiszelly Zoltán szerint teljes tragédia a főváros vezetőinek kommunikációja ebben az ügyben. A teljes tagadásból jutottak el addig, hogy gyakorlatilag beismerték, el akarták adni a Városházát.

Időközben egyre jobban megismerhetjük a baloldali folyamatokat, hasonló az egész az őszödi beszédhez, ahol Gyurcsány saját maga leplezte le magát.

Karácsony mélyrepülése korábban elindult a dugókkal, a méhlegelőkkel, és hajléktalanokkal – tette hozzá. A mostani botrány tovább erodálja a megítélését a Századvég mérései szerint is. A baloldal saját maga alatt vágja a fát a fővárosban.

Már maguk az eddig megismert hangfelvételek is egyértelműek voltak, amelyek a jutalékos rendszerről, és a személyre szabott pályázati rendszerről szóltak, de most mindez megerősítést nyert a bemutatott levéllel – minderről már Deák Dániel beszélt. A XXI. Század Intézet munkatársa szerint Karácsony Gergely eddig is mindent elkövetett, hogy szőnyeg alá söpörje ezeket a korrupciógyanús ügyeket, de most válaszút elé érkezett. Vagy lemond, vagy pedig még jobban ráég a baloldalra az egész botrány – tette hozzá.

Mivel már egy baloldali portál is arról ír, hogy a baloldal folyamatosan veszít a támogatottságából, ezért jól látszik a Városháza-ügy romboló hatása

- mondta Deák Dániel. A baloldalon a helyzetet csak rontotta, hogy Márki-Zay Péter is magára húzta az ügyet azzal, hogy azt a valótlanságot állította, hogy a Fidesz akarta megvenni a Városházát. Mindezek ellenére a szakember a választásokig nem számít arra, hogy Karácsony lemondana.

Borítókép: Bajnai Gordon és Karácsony Gergely