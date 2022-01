Szintén Tiszaújvárosban a szakképzési rendszer infrastruktúrája folyamatosan javul, így már ingyen wifi-rendszer is a tanulók rendelkezésére áll. Itt fontos megemlíteni, hogy a fiatalok csak akkor fognak térségünkben maradni, ha a szakképzési rendszer is igazodik a helyi munkaerőpiaci igényekhez. Szerencsen is elindult egy édességkészítő szakképzés. Hasonló képzésekkel lehet elősegíteni, hogy a fiatalok helyben maradjanak. Úgy látom, hogy a kormányzattal együttműködve itt is komoly eredményeket tudunk elérni.