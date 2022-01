A frissen megválasztott mohácsi polgármester végül elmondta azt is, az alakuló ülés nem pusztán formális, ünnepi ülés lesz, hanem azonnal elkezdik az érdemi munkát is, mivel nagyon sok megoldásra váró feladat halmozódott fel az elmúlt egy esztendő során. Hozzátette azt is, már hétfőn találkozott a polgármesteri hivatal dolgozóival, áttekintették az előttük álló teendőket.