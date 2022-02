- Folyamatosan inzultálta, azóta, hogy két éve munkába állt ott. Rendszeresen odament hozzá félreeső helyeken, az emeleti folyosókon, átölelte, simogatta a fenekét, néha a mellét, egyszer még a nemi szervét is megfogta és szexuális ajánlatokat tett neki!Szegény barátnőm mindig elrohant ilyenkor, egy idő után már szabályosan kerülte azt az embert, ha meghallotta a hangját, elment a közelből! Most azért akadt ki, és tett feljelentést, mert már két kézzel meg is fojtogatta, mert szerinte rossz helyen hagyta a takarítókocsit…