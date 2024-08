Azonban nem történt tragédia, hiszen már ahhoz is csúcsformában kellett lennem, – egy hónapja háromszor is országos csúcsot úsztam – hogy egyáltalán kivívjam az olimpiai kvótát. A sportolók sem robotok, én sem lehetek mindig topon, egyszerűen ez így sikerült. Még most emésztgetem a történteket, mérlegelem a jót és a rosszat. Kell még egy kis idő, hogy mindenre távolabbról is rá tudjak látni