A női rúdugrás aranyérmese végül az ausztrál Nina Kennedy lett (4,90 méter), ezüstérmesként az amerikai Katie Moon (4,85 méter) zárt, míg a dobogó alsó fokára a kanadai Alysha Newman (4,85 méter) állhatott fel.

– Már a júniusi római Európa-bajnokságon is korán kellett kelni, és ez most sem volt másképp. Most az elején még hűvösebb volt, teljes árnyékban voltunk, majd verőfényes napsütésben versenyeztünk. Felkészülten vágtam neki az olimpiának, a bemelegítésem jól sikerült, de aztán sajnos akadtak kisebb problémák. Valaki még a 4,40 méteres ugrásával is bejuthatott a döntőbe, ami hibával, de nekem is sikerült. Azonban jobban fáj, hogy nem ugrottan át a 4,55 méteres magasságot, ami számomra nem volt teljesíthetetlen feladat.

Ennek ellenére remekül éreztem magam, jónak éreztem a mozgást is. Egy hosszú szezonon vagyok túl, az országos bajnokság óta folyamatosan versenyeztem, de már talán nem voltam ugyanolyan jó formában

– gondolt vissza a selejtezőben nyújtott teljesítményére Klekner Hanga.

Sose felejti el ezeket a pillanatokat

Szó esett róla, hogy Molnár Krisztina tanítványa tavaly a budapesti atlétikai világbajnokságon is megmérettette magát, de az olimpia több szempontból is más volt.

– Mindkettő különleges volt számomra. Egy éve nekünk szurkolt mindenki, az az érzés leírhatatlan, mikor valaki hazai környezetben mutathatja meg a tudását.

Ezúttal is fantasztikus volt a hangulat, ekkora stadionban pedig még sose versenyezhettem, élveztem minden percét. Különleges, hogy az olimpiai faluban nem csak az atlétákkal, hanem a többi sportág képviselőivel is találkoztam. Életem első olimpiáján amellett, hogy sok tapasztalattal gazdagodtam, sok-sok feledhetetlen élményt szereztem

– zárta Klekner Hanga, aki az esemény záró ceremóniájáig Párizsban marad, így addig több versenyt is a helyszínen néz majd meg.