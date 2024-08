Hámori Luca olimpiai negyeddöntő: Imane Khelif lesz a magyar bokszoló hölgy ellenfele

Forrás: NS-archív

A bokszoló hölgy is reagált

A Nemzeti Sportnak a történelmet író Hámori Luca is megszólalt a negyeddöntő kapcsán. A kiváló magyar bokszoló elmondta, mindent meg fog tenni a győzelemért. – Elindult a híresztelés, hogy ő fiú, két éve el is tiltották a világbajnokságon, amin nem lepődtem meg, mert kinézetre és alkatra is nagyon fiús.

Ha valaki a Földön megengedte neki, hogy itt lehessen, valahogyan be lett bizonyítva, hogy lány. Nem tudom erre a kérdésre a választ, ez most nem igazán érdekel, így még nagyobb lesz a magabiztosságom, ha sikerül legyőznöm.

Személyesen nem ismerem, edzésen sem bokszoltam vele, versenyeken nyilván már láttam. Nem kerültünk még szemtől szembe egymással, de nem érdekel, mindent megteszek a győzelemért, mert már az érem lesz a cél, amiért idejöttem – mondta.