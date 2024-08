Kozák Luca és Kerekes Gréta számára nem jött ki a lépés a szerdai selejtezőben a párizsi olimpián. Azonban a debreceni gátasok javíthattak, ugyanis a vigaszágon folytatták a küzdelmeket csütörtök délelőtt. Nem volt egyszerű dolga az atlétáknak, ugyanis futamonként csak az első két helyezett kvalifikálta magát a középdöntőbe.

Kozák Luca csütörtökön már elérte idei legjobbját, de ez enm volt elég a továbbjutáshoz

Kerekes Gréta az első reményfutamban lépett elsőként a Stade de France rekortánjára. Ifjabb Tomhauser István tanítványa a 7-es pályán nagyszerűen rajtolt, azonban a táv felénél többen is elhaladtak mellette, s végül 13.20-as idővel az 5. helyen ért célba. A futamot a dél-afriakai származású Marione Fourie nyerte meg, másodikként pedig a holland Maayke Tjin-A-lim jutott még tovább.

Az atléta a verseny után az M4 Sport kamerái előtt kiemelte, hogy ugyan nem most volt élete formájában, büszke az olimpiai szereplésére, és mosollyal az arcán utazik majd haza Párizsból.

– Az idővel nem vagyok elégedett, de viszonylag jó volt a futás. Az eleje, ami az erősségemnek számít, arra koncentráltam, minél jobb legyen, ami sikerült is. Úgy éreztem, nagyon jól ment, mosollyal jöttem le a pályáról, élveztem a versenyt. A szerdai futam után mindenképp javítani akartam, hiszen a zavaró körülmények ellenére is az egy nem rám valló futás volt. Egy hete egyébként én is nagyot estem, a selejtezőben pedig a kezem megsérült. A nagypapám ráadásul múlt elveszítettem, így több dolog is megnehezítette azt, hogy a maximumot nyújtsam, de mindent kiadtam magamból.

A negyvenedik helyen kvalifikáltam magam az olimpiára, célom az volt, hogy ne hogy utolsóként menjek haza az olimpiáról, és teljesítettem is a vágyam

– fogalmazott Kerekes Gréta, aki végül arról is szót ejtett, mit jelentett számára az, hogy részt vehetett az ötkarikás játékokon. – Hazudnék, ha könnyű lenne az olimpiára vezető út. Rengeteg áldozatot kell hozni, én már közel harminc évet fektettem bele ebbe az életemből. Hétfőn érkeztem meg a helyszínre, addig a tv képernyője előtt figyeltem a történéseket, mert egyébként minden sportágat imádok.

Nagyon szomorú vagyok, hogy sok magyar szurkoló negatívan kommentál ahelyett, hogy büszkék lennének azokra, akik az olimpián szerepelhetnek. Itt voltam a világ legjobb női száz méteres gátasai között, most boldogság tölt el

– tette hozzá a DSI Debrecen kiválósága.