Ugyan még csupán néhány napja ért véget a párizsi olimpia Battai Sugár számára, máris értékelt a Haonnak a DEAC klasszisa. Sugi egyéniben nem versenyzett, de csapatban a 6. helyet szerezték meg Magyarországnak, amely pontszerző pozíciónak minősül. A vívó elmondta, nem erre készültek a franciaországi ötkarikás játékokon, mégis rengeteg munka van az elért eredményben. A debreceni sportoló beszélt többek között az olimpiai faluról, a versenyről, jövőbeli terveiről, sőt azt is elárulta, az olimpikonok között elhíresült ötkarikás tetoválást ő is tervezi-e magára „varratni”.

Battai Sugár szerint az olimpia más kávéház mentális szempontból

Forrás: DEAC-archív

Battai Sugár: Felemelő érzés volt az olimpikonok között sétálni

Csak képzeljük el, milyen érzés lehet az olimpia alatt szabadidőnkben a világ legkiválóbb sportolói között sétálni. Noha minden kétséget kizáróan a magyar női kardcsapat is az elithez tartozik. Lehetett olvasni olyan híreket, amelyek szerint „pusztító” körülmények, borzalmas ágyak fogadták az olimpikonokat. Portálunk Battai Sugárt kérdezte a párizsi körülményekről. – Egyébként én egy nappal később mentem, mint a lányok. Amikor már itthon néztem az Insta-sztorikat, egyre izgatottabb lettem. Az olimpiai faluba érve elkapott az igazi ötkarikás érzés. Remek volt találkozni a különböző nemzetek klasszisaival.

A szobával és az ággyal nekem semmi problémám sem volt. Letisztultak voltak a szobák, de minden igényt kielégített. Magába a faluba sok érdekességet tapasztaltam: voltak régi klasszikus játékgépek, fodrász, kávézók, de még műkörmös is.

Jól ki lehetett kapcsolni, amikor éppen nem edzettünk. Továbbá egy kisebb pláza is volt, de természetesen a fókuszban az olimpia volt – kezdte a klasszis, majd hozzátette: többen panaszkodtak az ételekre, de állítása szerint mindenki megtalálta magának a megfelelő táplálékot.

A világ hatodik legjobbjai

Szép hazánk sportszeretőire szokták mondani, hogy tíz millió szövetségi kapitány országa vagyunk, a sportág pedig szinte mindegy. Például Milák Kristóf esetében is sokan savazták az úszót, amiért „csupán” a második helyen végzett a férfi 200 méter mellúszás fináléjában, vagy a női kardcsapatot is ekézték néhányan, hogy „csak” a hatodik pozíciót érték el. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, már maga a kvalifikáció is hatalmas dolog, s mennyien adnának oda mindent azért, hogy olimpiai ezüstérmesek vagy akár hatodikok legyenek. Battai Sugár kiemelte, természetesen nem erre az eredményre készültek, de le kell vonni mindenből a pozitívumokat. – Egyáltalán nem éreztem Japán ellen, hogy izgulnánk.

Ahogy telt az idő és mentünk előre az asszóban, éreztem, valószínűleg be kell majd állnom. Így is lett, de elég kiélezett szituációban kerültem a pástra, meglepett a döntés, de mindent bele szerettem volna tenni, de nem szereztem tust és vereséget szenvedtünk.

Annak nagyon örültem, hogy ezt követően az olaszokat megvertük, egy ilyen asszó után nagyon nehéz felpörögni, de nekünk sikerült – folytatta. Battai Sugár szót ejtett az elért helyezésről is. – Eleve nagy dolog, hogy kvótát szereztünk, illetve azt is említsük meg, hogy a lebonyolítás is más, kiélezettebb, mint más versenyeken. Az olimpia mentális szempontból is más, erre jobban kell figyelni a jövőben – nyilatkozta.