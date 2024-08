Nem rossz a termés: a megnyitótól számítva egy hét alatt három veretes botrány is borzolta már a kedélyeket a párizsi olimpián. Az első maga a megnyitó volt, amelynek a hullámai még ma sem csitultak el, a második a Szajna vízminősége, amelyen egyelőre túl vagyunk a triatlonversenyek után, ám még előjön majd a nyílt vízi úszóversenyeken. A harmadiknak van magyar vonatkozása is, hiszen a női ökölvívók 66 kilós súlycsoportjában ma Hámori Luca lép szorítóba az algériai Imane Khelif ellen, akit a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) tavaly eltiltott, mert kiderült, XY-kromoszómája van, azaz biológiailag férfi, ám az IBA-val harcban álló NOB engedélyezte az indulását az olimpián.

Imane Khelif első meccse Párizsban hátborzongató volt.

Az olasz Angela Carini mindössze 46 másodpercet töltött el a ringben, mert miután kapott két óriási ütést, a földre rogyott, sírva fakadt, és feladta a küzdelmet, érthetően nem látta értelmét a folytatásnak. A világ pedig enyhén szólva felháborodott, a sporton kívül olyanok is elítélték az algériai bokszoló nők közötti szereplését, mint Elon Musk vagy J. K. Rowling, de természetesen a sport világa sem maradt szótlan, itt és most nincs is hely felsorolni a tiltakozókat. A legszellemesebben – ha ebben a helyzetben lehet humorról beszélni – egy olasz férfi profi bokszoló, Gianmarco Cardillo reagált, aki közzétette: 15 napja nőnek érzi magát, és kihívja egy meccsre Imane Khelifet.

Az igazság az, hogy valahol az algériai is áldozat. Ő nem esett át nemváltó műtéten, ezt hazájában az iszlám törvények szigorúan tiltják is, nem transznemű, hanem interszexuális, tulajdonképpen a genetika, a biológia, a sors áldozata. Imane Khelif esetében a tesztoszteronszintje a férfiakét nem éri el, de jóval magasabb, mint a nőknek, ugyanakkor a férfiakra jellemző XY-kromoszómával rendelkezik. Az ő és sorstársai esetében a sportversenyeken való indulás joga kétségtelenül kiigazításra szorul, indokolt lehet nekik külön versenyszámokat kiírni.

A legszomorúbb ezen a ponton a NOB hozzáállása, amely megvédte a saját felháborodást kiváltó döntését azzal a felkiáltással, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen sportolhasson. Ugyanakkor, ha a női mezőnyben nem kizárólag női biológiai adottságokkal rendelkező, biológiailag minden kétséget kizáróan nőnek minősülő versenyzők indulhatnak, akkor alapvetően sérül a női versenyzők esélyegyenlőséghez és tisztességes versenyhez való joga. Felfoghatatlan, hogy ha ezt bárkinek is magyarázni kell.