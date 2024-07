Senánszky Petra egyéniben és váltóban is bizonyíthat a párizsi olimpián. A DSI Debrecenben edződő úszó a trénerével, Kókai Dáviddal egészen keddig a cívisvárosban készült, majd szerdán elutazott a magyar csapattal az ötkarikás játékokra.

Senánszky Petra (hátsó sorban jobbról) az első turnussal utazott el az olimpiára

Forrás: MÚSZ/Facebook

Jó időket úszik

Kókai Dávid a Haonnak arról beszélt, hogy Senánszky Petra az utolsó napokban a szokásos edzésmennyiség harminc-negyven százalékát végezte. – Az intenzitásból is visszább vettünk, apróságokat, mint például a rajtokat és fordulókat gyakoroltuk. Ilyenkor kell azért a versenyzőknek testileg-lelkileg a pihenés azért, hogy aztán nagyot alkothassanak, és kihozzák magukból a maximumot. Petra nagyon jó formában van, szerintem sose volt még ilyen erős, rendkívül jó időket úszik. Bízom benne, hogy ez a nagyon hosszú, versenyekkel teli év mentálisan is hagyott benne annyit, amiből erőt meríthet. Jókedvűen utazott el Párizsba, pozitívak vagyunk, bizakodunk – fogalmazott.

A párizsi olimpia előtt belgrádi vb-n volt

Senánszky Petra először a 4x100 méteres váltó tagjaként méretteti meg magát szombaton, majd egy héttel később egyéniben is medencébe ugrik 50 méter női gyorsúszásban. Kókai Dávid ugyan még nem utazott el a francia fővárosba, de később ő is a helyszínről fogja követni a történéseket. A tréner napjai rendkívül mozgalmasak, hiszen a tanítványaival múlt héten még a belgrádi uszonyosúszó világbajnokságon tartózkodott. – Borzasztóan meleg volt azon az eseményen. A versenyt ugyanis beton uszodában rendezték, ráadásul mindenhol üveg falak vettek bennünket körül, így a sportolóknak roppant nehéz dolga volt. Ennek ellenére remekül szerepeltek. A debreceniek elsősorban a váltókban voltak igazán eredményesek. Egy világcsúcs is született, Pernyész Dorci pedig egyéniben egy nagyszerű időeredménnyel nyert. Minimális hiányérzet maradt bennem egy-két olyan egyéni versenyszám miatt, ami a világjátékok-kvalifikáció miatt volt fontos, de lesz még idén három világkupa, amely után meglehet a kvóta – osztotta meg Kókai Dávid.

Senánszky Petra mindent megtesz majd!

A debreceni edző végül arról ejtett szót, abban bízik, hogy Senánszky Petra megkapja azt, amit vár az olimpiától.

Nagyon sokat dolgozott érte. Mindig profin áll a versenyzéshez, ha várni is kell, nem türelmetlenkedik, ügyesen alkalmazkodik a helyzetekhez. Szívből remélem, hogy kijön majd neki a lépés. A váltóval azzal már maximálisan elégedettek lehetnénk, ha bejutnának a fináléba. Az egyéni versenyszámában pedig ha javítana akár csak egy századot is, és bejutna a középdöntőbe, az hatalmas pozitívum lenne. Abban biztos vagyok, hogy mindent kiad majd magából!

– tette hozzá Kókai Dávid.