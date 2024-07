Ahogy arról már beszámoltunk, futamában hatodik, összességében pedig tizedik lett, így nem jutott a döntőbe a Senánszky Petra, Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett felállású magyar 4x100-as női gyorsváltó a párizsi olimpia medencés úszóversenyeinek szombati nyitónapján. A lányok a 2. előfutamban voltak érdekeltek, a DSI Debrecen 50 méter országos csúcstartója, Európa-bajnoka volt az egyes pályán úszó váltó kezdőembere. A váltó végül 3:37.33-al a hatodik lett a futamában, összesítésben pedig a tizedik. A mieinknek a magyar csúcsnál (3:36.77) jobb idő kellett volna a fináléhoz.

A képen balról Senánszky Petra, Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Ugrai Panna

Forrás: MTI/Derencsényi István

Senánszky Petra és a lányok az úszás után az M4 Sport televíziónak értékelték az eredményüket.

– Örülök neki, hogy ilyen óriási közönség előtt, olimpián tudunk szerepelni – hangsúlyozta Senánszky Petra, a debreceni klub klasszisa. – Már ez is hatalmas élmény volt, és szerintem mindenkinek megmarad jó emléknek. Ez volt az első úszásunk, mindenkinek van még egyéni szám is, és lesz aki még egy másik váltóban is rajthoz áll. Azt gondolom, mindent kiúszunk magunkból, tehát nem volt itt tartalékolás, ez most ennyire volt elég. Közel volt a döntő, ezért sajnálom egy picit, hogy nem ment lejjebb ez az idő, én legalább egy másodperccel jobbat szerettem volna úszni, de ez most így alakult – sajnálkozott Senánszky Petra.

Ábrahám Minna úgy nyilatkozott, bár számítottak rá, kissé mégis meghökkentette őket a nagy közönség és hangzavar. – Beléptünk az uszodába, és azért kicsit meglepő volt ez a nagy közönség. Mellettünk voltak a házigazda franciák, hatalmas volt a zaj. Odaálltam, én kimaxoltam, amit tudtam. Szerintem elég jól úsztunk a reggelhez képest, országos csúcs kellett volna a döntőhöz. Nem voltunk messze, de ez az idő most a tizedik helyre volt elég – értékelt az újpestiek úszója.

Ugrai Panna úgy látta, a váltásokkal nem volt probléma technikailag. – Gyakoroltuk a váltásokat, az már egy másik dolog, hogy élesben, ekkora hangzavarban, ennyi néző előtt, hogy sikerül. Számítottunk ekkora zajra, csak ugye teljesen más gondolni rá, mint élőben megtapasztalni. Mindenkinek lesz még úszása, a mostaniból tanulunk, és reméljük, hogy legközelebb jobb lesz – bizakodott a 19 esztendős sportoló.

Amikor Pádár Nikolett negyedik emberként a vízbe ugrott, már körvonalazódott, hogy a futamban a hatodik helye lehet a maximum a váltó számára. – Szerintem jó volt ez, boldog vagyok, hogy 53-as időt tudtam úszni. Igazából hoztuk ezt a 37-et, ez egy remek idő, és 10-ek lettünk az egész világon. Nagyon örülök ennek a váltónak, és várom az egyéni számomat – nyilatkozta Pádár Nikolett.