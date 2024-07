Marozsán Fábián kétszettes vereséggel az első fordulóban búcsúzott a párizsi olimpia tenisztornájának férfi egyes küzdelmeitől. A pályafutása első olimpiáján szereplő, világranglistán 49. Marozsánra nem várt könnyű feladat a francia Ugo Humbert ellen, ugyanis amellett, hogy a rivális jelenleg 15. az ATP-rangsorban, a hazai közönség támogatását is élvezhette. Tavaly a Davis Kupa tatabányai selejtezőjében kemény pályán csaptak össze, akkor Humbert két szettben nyert, második találkozójuk pedig telt ház, azaz 2200 néző előtt kezdődött a Roland Garros 14-es pályáján.

A Hajdúszoboszlói SE klasszisa ugyan egyből brékelni tudott, ezt követően viszont a francia teniszező sorozatban négy játékot nyert. A magyar kiválóság ezután ugyan nagy csatára késztette riválisát, két játékban összesen hat lehetősége volt, hogy másodszor is elvegye Humbert szerváját, de nem tudott élni az esélyeivel, így 37 perc után hátrányból folytatta.

A nézők minden játékmegszakításnál hangos "Ugo, Ugo" kiáltásokkal biztatták kedvencüket, aki a második játszmában is azonnal brékelt, ezzel "hálálva meg" a közönség erőfeszítéseit. Humbert sokkal több nyerőt ütött, s mivel a két játékos ki nem kényszerített hibáinak száma megegyezett, fokozatosan őrölte fel Marozsánt, s még arra is volt energiája, hogy az egyik télfélcserénél a nézőkkel együtt elénekelje a francia himnuszt. Humbert végül 68 perc után fogadhatta a hálónál a magyar teniszező gratulációját.

Este párosban Fucsovics és Marozsán a holland Tallon Griekspoorral és Wesley Koolhoffal száll szembe, és továbbjutás esetén a spanyol szuperduó, Nadal és a négyszeres GS-győztes Carlos Alcaraz következhet.

Eredmény, férfi tenisz, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Ugo Humbert (francia, 10.)-Marozsán Fábián 6:3, 6:2