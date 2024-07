Edzéseken a saját játékunk tökéletesítése mellett egy ideje már előkerülnek fontos elemek a további meccsek kapcsán is. A németek elleni gyakorlás több szempontból is hasznos volt, hiszen például a lerohanást a franciákkal összevetve nagyon hasonlóan játsszák, utóbbi csapatnak a támadójátéka viszont kicsit változott az utóbbi időben, erre is készülnünk kell