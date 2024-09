Schillaci a Messina, a Juventus és az Inter mellett Japánban is megfordult játékosként. Kétszer nyert UEFA-kupát, előbb a Juventusszal, majd az Interrel, a torinóiakkal az Olasz Kupát is elhódította. A világbajnokság mellett a Serie B és a japán liga gólkirálya is volt. 1990-ben Lothar Matthäus mögött második lett az Aranylabda-szavazáson.