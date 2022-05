"Dominik fantasztikus játékos, aki már az előző szezonban is megmutatta a képességeit. Tervezünk vele. Természetesen az RB Leipzignél marad. A menedzserével is erről állapodtunk meg, és maga a játékos is ezt akarja" - mondta Mintzlaff a Bild szombati számában.

A napokban felröppent a hír, hogy a 21 éves, magyar válogatott középpályás tárgyal a spanyol élvonalbeli Real Sociedaddal, de ezt az ügynöke azonnal cáfolta. Szoboszlai szerződése 2026-ig szól Lipcsében.