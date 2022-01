A Staples Centerben a Lakers Detroit elleni találkozóját megelőzte a Clippers New York Knicks elleni csatája. Az erőviszonyok alapján ebben a párharcban is sima hazai sikerre lehetett számítani, ám a Lakershez hasonlóan a – Kawhi Leonardot nélkülöző – Clippers is nehezen tudott győzni.