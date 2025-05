Pakisztáni erőszakolók helyett dühös tini kisfiú – mennyire tükrözi a valóságot a Kamaszok?

A Kamaszok című Netflix sorozat sok ember figyelmét felkeltette és a médiában is nagy vihart kavart. A négy epizód alatt egy kamasz fiú történetét követjük, akit egy lány osztálytársa meggyilkolásával vádolnak. A sorozat több társadalmi problémát is érint, például az iskolai bullying-ot (bántalmazást) és a gyermekek internetes jelenlétét. De felmerül a kérdés, mennyire valószerű ez a sorozat egy 13 éves gyilkos kisfiúról, aki jó családból származik? Tényleg a dühös fehér tinédzser fiúk a legnagyobb problémák Angliában? Ezekre keressük a választ cikkünkben.

A Kamaszok hamar a Netflix egyik legsikeresebb sorozatává vált

Forrás: Fotó: Google

A főszereplő fiúról, Jamie-ről, kiderül hogy csúfolta őt a lány, akinek a meggyilkolásával vádolják. A csúfolásban annyi változás történt 20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már a gyerekek otthon sem szabadulnak meg tőle, hiszen az Instagram-on ugyanúgy folytatódik a szóbeli bántalmazás. Pont ez történt Jamie-vel is, akit Katie az interneten keresztül is piszkált.

Tényleg a nőgyűlölő influenszerek teszik tönkre a gyerekeket?

Az egyik bántó jelző amit Katie a főszereplőre használ az az „incel”. Az incel (rövidítés, ami azt jelenti angolul hogy „involuntary celibate”, azaz önkéntelen cölibátus) olyanokra vonatkozik, akik – általában férfiak – nem sikeresek a másik nemmel és úgy érzik, hiába próbálkoznak, képtelenek szexuális partnert találni. A fiúnál ez a jelző durván szívbe talál, hiszen komoly önértékelési nehézségekkel küszködik, úgy érzi, ő a legcsúnyább gyerek az osztályban.

Az incel szót a gyerekek a manosphere-ből (manoszférából, avagy férfi szférából) veszik, amit a sorozatban többször is megemlítenek különböző karakterek. A manosphere egy gyűjtőnév ami, – ha a Wikipediát és hasonló forrásokat nézünk –, az interneten megtalálható olyan fórumokra, közösségekre és influenszerekre vonatkozik, akik állítólag nő-ellenesek, sőt nőgyűlölőek, és a férfiak támogatásával és védelmével vannak elfoglalva. A Kamaszokban utalnak rá, hogy ez a manoszféra nagy befolyással van a gyerekekre, köztük Jamie-re is.

Többek között itt követnek el hibát sokan, akik a Kamaszok-sorozatról cikkeznek, videós tartalmat készítenek itthon és külföldön: rögtön elkezdik ismételgetni a támadásokat, hogy milyen szörnyű is ez a manoszféra, milyen rossz hatással van a gyerekekre. Nem tudják, hogy a manosphere-be valójában sok olyan influenszer is bele tartozik, akik egyáltalán nem gyűlölik a nőket és kizárólag az ön-fejlesztéssel vannak elfoglalva, valamint azzal, hogy segítsenek a férfiaknak egészséges és boldog életet élni. Ez magába foglalhat párkapcsolati tanácsadást is, amiben például szó eshet arról, hogy ne hagyják, hogy kihasználják őket az olyan nők, akik erre hajlamosak (ami egy valós és létező jelenség), de nő gyűlöletről szó sincsen.