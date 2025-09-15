Szabadlábon a sátánista tini gyilkosok – a fotókon szinte felismerhetetlenek

A rendőrök nyolc hónapig keresték Elyse Pahlert, maradványait csak 1996. március 15-én találták meg, miután Royce Casey egy papnak bevallotta a gyilkosságot.

Ezért hagyhatta el a börtönt a gyilkosság két elkövetője

Jacob Delashmutt, aki a gyilkosság idején 17 éves volt, idén júliusban szabadult, azt követően, hogy a meghallgatáson beismerte: ő volt „a leginkább felelős a bűncselekményért”. Korábban többször is tagadta vezető szerepét, barátait okolta a történtekért.

Minden lehetőségem megvolt arra, hogy megállítsam, de nem tettem. A kezdetektől részt vettem a tervezésben, és én vittem véghez ezt a bűntényt

– mondta a most 47 éves Delashmutt a testület előtt a Los Angeles Times beszámolója szerint.

Jacob Delashmutt

Forrás: Kaliforniai Büntetés-végrehajtási és Rehabilitációs Hivatal (CDCR)

„Elismerem az összes fájdalmat és traumát, amit okoztam” – mondta, hozzátéve, hogy sosem értheti meg igazán, mit élt át a Pahler család.

Delashmutt korábbi kérelmeit 2017-ben és 2022-ben is elutasították. Bár 2023-ban a bizottság jóváhagyta a szabadlábra helyezését, Gavin Newsom kormányzó megvétózta a határozatot.

Royce Casey esetében a testület szintén kétszer döntött a feltételes szabadság mellett, de a kormányzó mindkét alkalommal megakadályozta azt is.

Royce Casey

Forrás: Kaliforniai Büntetés-végrehajtási és Rehabilitációs Hivatal (CDCR)

Caseyt idén márciusban tartott meghallgatása után ismét feltételesen szabadlábra helyezték, ekkor ismerte be, hogy ő végzett Elyse Pahlerrel. Bevallotta, hogy a lány síró hangon az édesanyját és Jézust hívta segítségül, miközben ő a tarkójára lépett.