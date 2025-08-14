Négy holttestet találtak a Szajnában Párizs közelében

A rendőrséget szerdán délután riasztotta a Szajna mentén közlekedő elővárosi vasút (RER) egyik utasa, miután meglátta a holttesteket a folyóban.

A helyszínre érkező vízi rendőrség először egy holttestet emelt ki a vízből, majd további hármat, amelyek néhány méterre voltak egymástól: az egyik körülbelül 50 méterre az elsőtől, a másik ágak közé szorult, a harmadik pedig a vízzel sodródott.