Négy holttestet találtak a Szajnában Párizs közelében
A Párizshoz közeli Choisy-le-Roi-ban négy férfi holttestet találtak a Szajnában. A holttesteket néhány méterre egymástól találták meg, és valószínűleg már napok óta a vízben voltak. A francia rendőrség csütörtökön megerősítette a Le Parisien beszámolóját, és vizsgálatot indított az ügyben.
Ez a fénykép 2025. augusztus 14-én készült a Párizs külvárosában, Choisy-le-Roi-ban, és a Szajna folyót mutatja, ahová a tűzoltókat riasztották, hogy négy férfi holttestét húzzák ki a folyóból 2025. augusztus 13-án
Forrás: AFP
A rendőrséget szerdán délután riasztotta a Szajna mentén közlekedő elővárosi vasút (RER) egyik utasa, miután meglátta a holttesteket a folyóban.
A helyszínre érkező vízi rendőrség először egy holttestet emelt ki a vízből, majd további hármat, amelyek néhány méterre voltak egymástól: az egyik körülbelül 50 méterre az elsőtől, a másik ágak közé szorult, a harmadik pedig a vízzel sodródott.
A négy áldozat már több napja a vízben volt. Hárman teljesen fel voltak öltözve, míg a negyedik nem viselt sem nadrágot, sem alsóneműt.
A holttesteket a párizsi igazságügyi-orvostani intézetbe szállították azonosításra és boncolásra.
Choisy-le-Roi polgármestere, Tonino Panetta a Le Parisiennek elmondta, hogy a
holttestek előrehaladott bomlásnak indultak.
Hozzátette, hogy „valószínűleg elég messziről sodródhattak ide”. A nyomozás egyelőre nem tárt fel bűncselekményre utaló nyomokat.
