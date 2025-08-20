27 perce
Több száz métert zuhant és szörnyethalt egy 29 éves hegymászó
A baleset Ausztria legmagasabb hegycsúcsa közelében történt.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Több száz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal német hegymászó a Grossglockner, Ausztria legmagasabb hegycsúcsa közelében – írja az MTI.
A tiroli rendőrség kedden közölte, hogy a Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó 29 éves férfi előző nap egyedül mászott a térségben.
Három másik alpinista látta, amint a fiatalember a Teufelshorn csúcsról lefelé ereszkedve váratlanul lezuhant. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat. Egy mentőhelikopter rövidesen a helyszínre érkezett, de már csak a férfi holttestére találtak rá.
A rendőrég szerint a baleset idején jók voltak az időjárási feltételek. További részletet a balesetről nem tettek közzé.
A Teufelshorn hegycsúcs a Középső-Alpokban található Grossglockner mellett fekszik, amely 3798 méteres magasságával Ausztria legmagasabb hegycsúcsa.
Krimi
- Hat férfi levágott fejére bukkantak sofőrök egy úton
- Kigyulladt egy Boeing, az utasok búcsúüzeneteket írtak (videó)
- Terepjáró törte át az étterem falát, két gasztroinfluenszer asztalának csapódott (videó)
- Elfogták a taxist, aki drogot adott el a Sziget külföldi látogatóinak (videó)
- Elhunyt a Superman-filmek főgonosza