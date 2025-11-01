Elképesztő új divat hódít – fogra tetováltatnak a fiatalok (videó)

A trend Kínából indult, a már koronát viselő páciensek számára kínáltak ezzel a nagyobb fogászati klinikák némi pluszt.

A fogtetoválás hamar nagyon népszerűvé vált, és ma már sok klinika kínál fogtetoválást azok számára, akiknek amúgy is koronára van szükségük.

A legnagyobb felhajtóerő természetesen a közösségi média, ahol az emberek szívesen osztják meg a fogtetoválásaikat. Egy olyan világba pedig, ahol az extremitást a vésőkig húzzuk, és egyre kevesebb igazán meglepő vagy épp megbotránkoztató testmódosításra van lehetőség, a fogtetoválás tökéletesen megtalálta a helyét. Az sem elhanyagolható szempont persze, hogy ez nem végleges döntés. A koronákat egyszerű cserélni, így a meglévő minta is pikk-pakk eltüntethető.

Hazánkban egyelőre nem tudni olyan fogászatról, ahol fogtetoválásokat készítenének,

de a trend növekedésével lehet, hogy már nem kell sokat várniuk azoknak, akik ilyen módon szeretnék díszíteni a koronájukat.

A döntés hátterében nem csak a látvány, hanem a hosszú távú egészségügyi kockázatok is ott állnak, erről bővebben ITT olvashat.