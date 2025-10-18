1 órája
Rajzfilmfigurává műtteti magát a plasztikafüggő Natasha Crown (videó)
A szerb modell, Natasha Crown nem titkolja: célja, hogy övé legyen a világ legnagyobb feneke. Ennek érdekében már vagyonokat költött plasztikai műtétekre – és esze ágában sincs leállni.
Natasha Crown
Forrás: Instagram/NatashaCrown
Natasha Crown, a Szerbiából származó modell különös célt tűzött ki maga elé: szeretné, ha egy napon ő lenne a világon a legnagyobb fenék tulajdonosa. A fiatal nő nem edzéssel vagy diétával próbálja elérni ezt, hanem sorozatos plasztikai beavatkozásokkal alakítja testét – írja a life.hu.
Az eddigi műtétekre már több mint 44 millió forintnak megfelelő összeget költött, és bár már öt beavatkozáson is átesett, tervei szerint még korántsem ért a végére.
Óvatosan a plasztikai műtétekkel: a test nem egy tárgy, ami a kedvünkre változtatható
Natasha saját bevallása szerint addig folytatja az átalakulást, amíg el nem éri az „álomalakot” – függetlenül attól, hogy a külseje egyre inkább egy rajzfilmfigura karikatúrájára emlékeztet.
