Megvonja a brit uralkodó a hercegi címet András hercegtől

A brit uralkodó megvonja öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett András hercegtől a hercegi címet. Andrásnak ki kell költöznie a királyi család ősi windsori rezidenciájának területén lévő jelenlegi lakhelyéről is.

A Buckingham-palota csütörtök esti tájékoztatása szerint III. Károly király kezdeményezte annak a hivatalos procedúrának az elindítását, amelynek célja a hercegi cím és az ezzel járó titulusok és kiváltságok megvonása Andrástól.

A királyi család londoni hivatala közölte azt is, hogy a folyamat lezárulta után András hivatalos polgári neve Andrew Mountbatten Windsor lesz.

A brit monarchia történetében példátlan eljárás előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt.

Epsteint 2019 nyarán is őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Jeffrey Epstein szexuális bűncselekményeinek egyik volt áldozata, a floridai Virginia Giuffre – akkori nevén Virginia Roberts, aki idén, 41 éves korában szintén öngyilkos lett – 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.

Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

A herceg ellen indított eljárás végül peren kívüli megállapodással zárult.

A botrány azonban az utóbbi hetekben ismét fellángolt, miután olyan értesülések jelentek meg a brit sajtóban, hogy András herceg Virginia Giuffre ellen szóló terhelő adatok előkerítésével bízta meg édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő személyi titkárát, és ehhez több személyes, bizalmas információt is átadott Giuffre-ről.

András egyebek mellett azt állította, hogy Virginia Giuffre büntetett előéletű volt, ezt azonban a tragikus sorsú nő családja cáfolta.

A Buckingham-palota csütörtök esti tájékoztatása szerint a 66. életévében járó Andrásnak a hercegi cím elvesztése mellett ki kell költöznie jelenlegi lakhelyéről, a 30 szobás, hét hálószobás Royal Lodge-ból is, amely a London nyugati határában fekvő legősibb királyi rezidencia, a hatalmas windsori kastélykomplexum része.