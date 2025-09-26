szeptember 26., péntek

Bulvár-celeb

2 órája

Az első rész sztárjai visszatérnek az Űrgolyhók folytatásában

Címkék#A Spaceballs 2#Amazon MGM#Rick Moranis#Űrgolyhók 2#kultfilm

A 99 éves Mel Brooks producerként és szereplőként is részt vesz az 1987-es kultfilm, az Űrgolyhók folytatásának elkészítésében – közölte csütörtökön az Amazon MGM filmstúdió, amely a film további szereplőit is bejelentette.

MW
Az első rész sztárjai visszatérnek az Űrgolyhók folytatásában

Jelenet az 1987-es Űrgolyhók című filmből

Forrás: AFP

A Spaceballs 2 (Űrgolyhók 2.) című filmben az eredeti produkció szereplői közül Mel Brookson (Skroob elnök és Yoghurt) kívül 

Rick Moranis (Lord Helmet), Bill Pullman (Lone Starr), George Wyner (Sandurz ezredes) és Daphne Zuniga (Vespa hercegnő) is visszatér. Az új szereplők között pedig Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman és Anthony Carrigan is látható majd az eredeti film 40. évfordulóján, 2027-ben a mozikba kerülő vígjátékban

 – írta a Variety.com.

Spaceballs (1987) usa
Rick Moranis (k) és Mel Brooks (j) az 1987-es Űrgolyhók című filmben
Forrás: AFP

A film rendezője Josh Greenbaum, a forgatókönyvet Josh Gad, Benji Samit és Dan Hernandez írta. A producerek sorában Brooks mellett Brian Grazer, Ron Howard, Jeb Brody, valamint Gad, Greenbaum és Kevin Salter neve is olvasható.

A film produkciós munkái már folynak, de a forgatókönyv részleteit nem osztották meg a nyilvánossággal.

Az MGM filmstúdió 1987-ben, egy évtizeddel George Lucas sci-fi klasszikusa, a Star Wars megjelenése után mutatta be az Űrgolyhók című Star Wars-paródiát, amely kasszasiker lett, és később kultfilmmé vált.

Josh Gad már 2024 nyarán utalt a folytatásra, amikor egy Instagram-bejegyzésben arról számolt be, hogy nagyon izgatott, mert leadta egy film forgatókönyvét, ami „a legviccesebb és legjobb dolog” eddigi munkái közül, és hozzátette, hogy Samittal és Hernandezzel osztozik a munkán.

A 99 éves, legendás rendező, producer, író, dalszerző és színész Mel Brooks nevéhez olyan nagy sikerű alkotások fűződtek, mint a Producerek, amelynek forgatókönyvéért Oscar-díjat is kapott, vagy a Fényes nyergek és Az ifjú Frankenstein. Brooks egyike annak a 20 művésznek, aki megkapta az Emmy-, a Grammy-, az Oscar- és a Tony-díjat is.

