Snoop Dogg visszatér az olimpiára – ezúttal a havas pályákra

Tavalyi, párizsi debütálása után a jövő évi, milánói-cortinai téli olimpiáról is tudósít majd az amerikai rapper, Snoop Dogg.

MW
Snoop Dogg visszatér az olimpiára – ezúttal a havas pályákra

Snoop Dogg a téli olimpiáról is tudósít

Forrás: AFP

Az 53 éves sztár az NBC csatorna különleges tudósítójaként járt a francia fővárosban, ahol a hírek szerint napi félmillió dollárt keresett bejelentkezéseivel – mivel rengeteg helyen feltűnt, sokan úgy vélték, ő volt az olimpia nem hivatalos kabalafigurája. Emlékezetes megmozdulásai közé tartozott többek között az, hogy a Szajnán vitte az olimpiai lángot, táncolt az amerikaiak klasszis tornászával, Simone Bilesszal, lovas öltözékben tűnt fel a díjlovagláson, és vívó-, valamint úszóleckéket is vett, utóbbiakat nem mástól, mint Michael Phelpstől. Szereplésének köszönhetően – a tokióihoz képest – nyolcvan százalékkal nőtt a játékok nézettsége az NBC-n.

Párizsi jelenléte akkora sikert aratott, hogy az amerikai csatorna úgy döntött, a februári téli játékokon is felkéri hasonló munkára. A feladata Olaszországban is az lesz, hogy egyedülálló, humoros személyiségével színt vigyen a versenyek kommentálásába.

Az olimpiai játékok a világ legnagyobb színpada. És ahogy mindenki tudja, nálam minden a sportról szól és arról, hogy összehozzam az embereket, együtt legyünk és közben érezzük jól magunkat

– mondta újabb szerepvállalásáról Snoop Dogg, aki hozzátette: 

Milánóba viszi magával a pufidzsekijét, a sínadrágját, a síszemüvegét és a korcsolyáját is. A jövő évi ötkarikás játékok február 6-án kezdődnek és 22-ig tartanak.

 

