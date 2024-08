A sármos Gere nemcsak a nők, hanem a filmproducerek kedvence is lett. Egyik első jelentősebb alakítását a Mennyei napok című szerelmi történetben nyújtotta 1978-ban. Az áttörést részben John Travoltának köszönheti, aki visszautasította az Amerikai dzsigoló főszerepét, amely végül nála landolt. Filmbéli ruhatárát Giorgio Armani olasz divatcézár tervezte, aki ezzel meg is találta cége számára a tökéletes reklámarcot az amerikai piacon. Gere a sztárok és a szexszimbólumok sorába emelkedett, de be is skatulyázták a szépfiú szerepébe, amelytől sokáig nem tudott megszabadulni, különösen azután, hogy elvállalta az 1982-es Garni-zóna (Tiszt és úriember) című filmet.

A nyolcvanas évek közepén eljátszotta a bibliai Dávid királyt, majd egy harsonást Coppola Gengszterek klubja című filmjében, amelyben zenei tanulmányainak köszönhetően a szólókat is ő fújta. A fogadtatás a parádés szereposztás ellenére vegyes volt, miként a Nincs irgalom című krimi esetében is. A félsikerek nyomán rövid időre visszavonult, visszautasította a Die Hard és a Tőzsdecápák főszerepét is. Inkább spirituális fejlődésére összpontosított, a buddhizmus hívéül szegődött, humanitárius missziókat vállalt, az 1993-as Oscar-gálán mondott Kína-ellenes beszédéért néhány évre kitiltották a rendezvényről.

1990-ben egyszerre két filmmel is jelentkezett: a Higgy neki, hisz zsaru című krimi átlagosra sikerült, annál nagyobb sikert aratott viszont a Micsoda nő! (Pretty Woman), minden idők legjövedelmezőbb romantikus vígjátéka.

Érdekesség, hogy a filmet csak sokadik unszolásra vállalta el, mert semmitmondónak találta az őszülő hajú, de még mindig kisfiús mosolyú milliárdos szerepét, aki a Julia Roberts által megformált prostituáltba szeret bele. A rajongók kikövetelte, jóval halványabb folytatás 1999-ben készült el Oltári nő címmel.