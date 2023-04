A brit királyi család körében népszerű sport a lovagolás, Kamilla királyné is szenvedélyesen hódolt e mozgásformának. Mindennek azonban most vége. III. Károly király felesége németországi útján, egy hamburgi általános iskolában tartott beszédet. Ekkor vallott arról, hogy miért hozta meg a fontos döntést - derül ki a Bors cikkéből.

Annak idején voltak lovaim, sokat lovagoltam. Sajnos, ezentúl már nem fogok lóhátra ülni. Túl öreg vagyok hozzá

– árulta el Kamilla királyné az indokot, majd hozzátette, saját versenylovainak továbbra is gondját viseli majd.

Forrás: AFP

Bár bővebben nem fejtette ki, miért döntött így, valószínűleg egészségét, épségét félti a sérülésveszélyes sporttól a 75 éves Kamilla.

II. Erzsébet is szenvedélyes lótartó és lovagló volt. Hároméves volt, amikor az első lovagló leckét vette. A lovaglás és lóversenyek nyújtotta szenvedélye élete végéig elkísérte. Még 2020 májusában is nyilvánosságra is hoztak róla egy képet, amint az akkor 94 éves uralkodónő lóháton látható.